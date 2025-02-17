＜個人投資家の予想＞ 02月17日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5889) ＪＥＨ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(8031) 三井物 東証プライム
(278A) テラドローン 東証グロース
(4436) ミンカブ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(2721) ＪＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5889) ＪＥＨ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(8031) 三井物 東証プライム
(278A) テラドローン 東証グロース
(4436) ミンカブ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS