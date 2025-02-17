■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(2721) ＪＨＤ　　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5889) ＪＥＨ　　　　 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(8031) 三井物　　　　 東証プライム
(278A) テラドローン　 東証グロース
(4436) ミンカブ　　　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS