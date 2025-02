売上ゼロ・資本金の少ない法人化も多く見られることが明らかに！経営サポートプラスアルファホールディングス「2024年に法人化した経営者への実態調査アンケート」

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、2024年に法人化した経営者の方に対し、実態調査のアンケートを実施しました。

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、2024年に法人化した経営者の方に対し、実態調査のアンケートを実施。

このアンケートでは、法人化を決断した理由やそのタイミングでの売上・利益、法人化の際に払い込んだ資本金額などを明らかにしています。

アンケートの結果、節税を目的に法人化した経営者が半数以上を占め、売上ゼロや設立時の資本金額100万円未満の法人が多く見られることが判明しました。

【アンケート調査結果のサマリー】

・節税を目的とした法人化が半分以上

・法人化時に売上・利益がゼロでも24%の経営者が法人化を決断

・法人化時の資本金は100万円未満が主流

【アンケートの概要】

調査対象 :2024年に法人化した全国の145名

性別構成 :男性:119人/女性:26人

年齢構成 :20代:17%/30代:56%/40代:19%/50代以上:8%

調査期間 :2025年1月7日〜2025年1月27日

調査方法 :税理士法人経営サポートプラスアルファのアンケート

調査・分析:税理士法人経営サポートプラスアルファ

Q. 法人化する時の年間売上高はいくらでしたか?

第1位 600万円以上(51%)

第2位 1,000万円以上(17%)

第3位 600万円未満(8%)

第4位 0円・実績なし(24%)

年間売上高が「0円」の状態でも法人化へ踏み切る人が24%確認されました。

必ずしもまとまった売上がなくとも、法人化するべきケースも有ることがアンケートから確認できています。

Q. 法人化する時の年間利益はいくらでしたか?

第1位 600万円以上(53%)

第2位 1,000万円以上(8%)

第3位 600万円未満(15%)

第4位 0円・実績なし(24%)

年間利益も同様に「0円」あるいは600万円未満で法人化するケースが見受けられます。

逆に1,000万円以上と大きな利益を出してから法人化するケースは、8%にとどまりました。

Q. 法人化時の準備資金(資本金)はいくらでしたか?

(1) 資金の先出が不要な事業(コンサル、エンジニアなど)

第1位 100万円未満(64%)

第2位 100万円以上 300万円未満(35%)

第3位 300万円以上(1%)

Q. 法人化時の資本金は? 資金の先出が不要な事業(コンサルなど)

Q. 法人化時の準備資金(資本金)はいくらでしたか?

(2) 資金の先出が必要な事業(物販など)

第1位 100万円未満(64%)

第2位 100万円以上 300万円未満(27%)

第3位 300万円以上(9%)

Q. 法人化時の資本金は? 資金の先出が必要な事業(物販など)

Q. 法人化時の準備資金(資本金)はいくらでしたか?

(3) 初期投資が必要な事業(店舗経営など)

第1位 100万円以上 300万円未満(56%)

第2位 300万円以上(37%)

第3位 100万円未満(7%)

Q. 法人化時の資本金は? 初期投資が必要な事業(店舗経営など)

資金の先出しが不要な事業では約64%が100万円未満でスタートしていることが判明しました。

店舗経営など初期投資や固定資産の取得が必要な場合でも、約63%は資本金300万円未満でスタートしています。

■アンケート結果からの分析

法人化は節税効果に期待して踏み切る方が多く見られました。

個人と法人は、税金の仕組みに大きな違いがあるため、これを加味して決断する方が多い状況です。

また、個人で報酬を受け取ると勤務先にばれてしまうことから、これを避けるための副業目的で法人化する方も一定数います。

これからは副業が当たり前となり、このような理由で法人化する方は増えるでしょう。

また、法人化するためには「まとまった資金や売り上げが必要」と思われがちです。

しかし、実際には売上ゼロの状況や資本金100万円未満での法人化も数多く見られています。

事業内容にはよるものの、法人化することで得られるメリットや将来性が明らかならば、思い切った決断を下すことも悪くありません。

引用元:税理士法人経営サポートプラスアルファ:https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/media/survey-2024houjinnka/

