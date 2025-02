入園・入学生活で活躍！ソニー・クリエイティブプロダクツ『ゆるいるか』ランチ雑貨

ソニー・クリエイティブプロダクツは、お絵描きクリエイター「みいるか」のキャラクター『ゆるいるか』のランチ雑貨を2025年2月15日(土)から販売中です。

ソニー・クリエイティブプロダクツ『ゆるいるか』ランチ雑貨

みいるかのゆるくてふわふわ・・・な気持ちにさせてくれる可愛いアイテムが、バースデイオンラインストアでの販売を皮切りに順次全国のバースデイ店舗でも販売されます。

春からスタートする入園・入学生活で活躍することまちがいなしの「ゆるいるか」たちのかわいすぎる商品が楽しめます。

■取り扱い商品について (一部抜粋)

・抗菌 食洗機対応直飲みプラワンタッチボトル

・抗菌 食洗機対応プラコップ

・ランチクロス

・抗菌 食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス

・メラミンタンブラー

・抗菌 食洗機対応スライドトリオセット

(※価格等の詳細は お近くの販売店舗へお問い合わせください)

■【みいるかランチ雑貨 商品販売情報】

販売開始日程/販売場所:

2025年2月15日(土)12:00〜 バースデイ 公式オンラインストア

2025年2月下旬から順次 バースデイ店舗

2025年2月15日(土)〜 スケーター 公式オンラインストア

■【みいるか】とは

みいるか

幼少期からイルカが大好きだったことがきっかけで水族館の解説員に。

その解説員の経験を活かし、海の生き物を身近に感じてほしい、海の生き物に興味を持ってほしいという思いから、オリジナルキャラクター「ゆるいるか」をメインに海の生き物をゆるふわ可愛く描き、全国各地のイベントやSNSで活動中。

SNSの総フォロワー数は現在130万人を超える。

(C)みいるか ((C)miiruka)

