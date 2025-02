ストロベリーの優しい甘み！マイプロテイン「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、2022年より2年連続で数量限定発売し、好評完売した人気商品「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」を新デザインの「桜シェイカー」と共に2025年2月17日(月)より再び数量限定で販売中。

マイプロテイン「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、2022年より2年連続で数量限定発売し、好評完売した人気商品「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」を新デザインの「桜シェイカー」と共に2025年2月17日(月)より再び数量限定で販売中です。

【「桜シリーズ」について】

近年マイプロテインで毎年桜の季節にあわせて登場する「桜シリーズ」の数量限定新商品。

2025年登場する「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」は、2022年より2年連続で数量限定発売し、好評完売した「桜」シリーズの人気商品。

ストロベリーの優しい甘みとミルクのまろやかさが絶妙に調和した、春ならではの特別な数量限定フレーバーが、さらに香り豊かにリニューアル。

水や牛乳に溶かす事で、可愛らしいピンク色のプロテインシェイクが完成すると共に、ほのかに桜の葉の塩気を連想させる風味が広がり、見た目や香りも楽しめるのが嬉しいポイントです。

尚、同時発売する「さくらシェイカー」は、淡いピンクを基調とした洗練されたデザインへ進化。

桜の優雅な雰囲気を引き立てつつ、普段使いしやすいシンプルなビジュアルに仕上がっています。

手軽に持ち運びやすく、日常のワークアウトやリフレッシュタイムにぴったりなアイテムです。

【新商品概要】

2025年発売の数量限定新商品「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」

◆「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」

・商品名 :「Impact ホエイ プロテイン(桜ストロベリーミルクフレーバー)」

・販売価格:7,230円(税込み/1kg)

・商品特徴:

2022年より2年連続で数量限定発売し、好評完売した人気商品の復刻版。

一食(30g)あたり22gのたんぱく質と生乳由来のBCAAを5gを含有。

無果汁。

2025年発売の数量限定新商品「さくらシェイカー」

◆「さくらシェイカー」

・商品名 :「さくらシェイカー」

・販売価格:1,290円

・容量 :600ml

・商品特徴:

桜の優雅な雰囲気を引き立てつつ、普段使いしやすいシンプルなデザイン。

プロテインを混ぜやすくする独自のブレンド用ボール入り。

食洗器対応。

