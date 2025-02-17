¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§BNW¡Ù³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤È¤á ¨¡ ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÈÈãÈ½¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÊMCU¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¿·À¸¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ½â¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤È¤ÎÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡£¥¹¥ê¥éー±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢½é´ü¤ÎMCU¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÁÖ²÷¤Ê¥Òー¥íー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë²÷ºî¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤À¡£
ÊÆReddit¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤äÎÉ¤·°¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇ®¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£© 2024 MARVEL. ÈãÉ¾²È¤ÎÁ°É¾È½ vs ´ÑµÒ
ËÜºî¤Ï°ìÈÌ¸ø³«Ä¾Á°¤ËÊÆ¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì¤È¥ì¥Ó¥åー²ò¶Ø¤ò¼Â»Ü¡£ÈãÉ¾²È¤Ë¤è¤ë»öÁ°¤ÎÉ¾È½¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¡¢ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤ÎÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢¤Ï50%Âæ¤ÎÄãÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄãÃÍ¤Ç¡¢MCU±Ç²èÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¥ïー¥¹¥È3¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯CinemaScore¤Ç¤âMCUºîÉÊ¥ïー¥¹¥È¤ÎB¥Þ¥¤¥Ê¥¹È½Äê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾È½¤ä¶½¼ý¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëºàÎÁ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¶¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Rotten Tomatoes¤Î´ÑµÒ¥¹¥³¥¢¤Ï80%¤Ç¾å¡¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¤Ï»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÏ¢µÙÃæ1²¯¥É¥ë¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Ï2²¯¥É¥ë¼å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼åÅÀ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î·çÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÃæ¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£© 2024 MARVEL.
¡Öº£Æü¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¥Þ¥Ã¥ー¤ä¥Õ¥©ー¥É¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò30Ç¯°Ê¾åÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ´Õ¾Þ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤È¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ë¡£ºòÆü¥ì¥Ó¥åー¤òÆÉ¤ó¤Ç´üÂÔÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ê°¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤«¤é¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ä¶¥Ò¥Ã¥ÈÂçºî¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤È¤â¡¢MCU¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡£¸½¼Â¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈéÆù¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·ëËö¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10²¯¥É¥ëµé¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸Å¤ÎÉ¤MCU±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤éËþÂ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡×
¡Ö¥×¥í¥Ã¥È¤¬¾¯¤·Çö¤Ã¤Ú¤é¤¯¡¢¾õ¶·ÀâÌÀÅª¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬Ê¿Ã³¤ÇÌµÆñ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Âà¶þ¤À¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÍ×µá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬AÃÏÅÀ¤«¤éBÃÏÅÀ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ä¡¢¤®¤´¤Á¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï³Î¤«¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜºî¤òÂÌºî¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É"¿¼¹ï"¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯°ÂÇ×¤ÇÃ±½ã¤Ç¡¢Ê¿Ã³¤Ç´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â±Ç²è¤¬"°¤¤"¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¤È¡Ø¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡È¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÎÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ±Ç²è¤Ç¥Òー¥íー¤¬¿À¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÏÎÉºî¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¸«¤¿¥Ï¥ë¥¯¤Î½ã¿è¤ËàØÌÔ¤ÊÀïÆ®¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤è¡£¡×
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢MCU±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¥Õ¥§ー¥º4¤È¥Õ¥§ー¥º5¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÃÏÃæ¤«¤é½Ð¸½¤·¤¿µðÂç¤Ê¼ê¤ÈÆ¬Éô¤¬°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£3Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ä¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¥º¡Ù¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¤Þ¤À°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£MCU¤Ï¤â¤¦ºîÉÊ´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤¤¡©
MCUºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍºÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤È¶¦¤Ë¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Î²áµî¤ÎÀï¤¤¤òMARVEL¥í¥´¤Ë½Å¤Í¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¡£ÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ä¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤³¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤ÏMCU·à¾ì¸ø³«ºî¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇÓ¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Â¾¤ÎMCU±Ç²è¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÅÁÅý¤òÇË¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Úー¥¹¤òÊø¤µ¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÊÔ¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¡Ö¤è¤êÆÈÎ©¤·¤¿¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤¦¡£¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡×¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê © 2021 Marvel
¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬½â¤ò¼õ¤±·Ñ¤°³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹ÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡×¤Ç»öÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡×¤Î¼Â¼ÁÅª¥·ー¥º¥ó2¤Î¤è¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ù6ÏÃÊ¬¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¦¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡õ¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥Û¥¢¥¥ó¤¬¿·¤·¤¤Ìò³ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò´Ý¡¹¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡×
¡ÖÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡£±Ç²è¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤ÎÊý¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£¡×
¡Ö1000%Æ±°Õ¡£ÉáÃÊ¤Ï¡È¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Æー¥Þ¶Ê¤âÉü³è¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤·¡£¡×
¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è¤È¤·¤ÆÃ»½Ì¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤Í¡£¡×»×¤ï¤Ì¿§
¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹¤ÈÌ¼¥Ù¥Æ¥£¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ð¥Êー¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥º¤¬°Ìò¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥ë¥¯¡Ù¡Ê2008¡Ë¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¿§Ç»¤¯°·¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿MCU½é´üºî¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö2008Ç¯¤Î±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡£¥Ï¥ë¥¯¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Î±Ç²è¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¡×
¡Ö¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥ë¥¯¡Ù¤«¤é»Ä¤Ã¤¿Ì¤²ò·è»ö¹à¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î±Ç²è¤Ï¤â¤¦15Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎºîÉÊ¤À¤·¡¢¸ø³«Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÙ¤¹¤®¤ë¡£¡×
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡¦¥Ï¥ë¥¯¡Ù¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â³ÊÔ¡£¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(C) 2025 MARVEL. ¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤ÎÌ¾±éµ» (C) 2024 MARVEL.
Ì¾Í¥¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ïー¥È¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹Ìò¤òÇ®±é¡£ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥¹¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç°Õ³°¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Õ¥©ー¥É¤Î½ÏÎý¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ïー¥È¤òìÊ¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É°Ê³°¤Ç¤ÏÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ±é¤¸¾å¤²¤¿¡£¡×
¡ÖÈà¤¬¼êÈ´¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©ー¥É¤ÏºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡×
¡ÖÈà¤¬Ì¼¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇËÜÅö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡£¡×¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ò±£¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤« © 2024 MARVEL.
·àÃæ¤Ç¤Ï¥í¥¹ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÇË²õÅª¤ÊÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ÎÂ¸ºß¤Ï»öÁ°¤ÎÀëÅÁ¤ÇÂç¡¹Åª¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ÎÇË²õÎÏ¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£"¥¹¥Þー¥È¥Ï¥ë¥¯"¡Ê¡á¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ð¥Êー¡Ë¤Ï¤³¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ï¼Â¼Á¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò¥Ö¥Á²õ¤¹¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ï¥ë¥¯µé¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤«¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ò¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¥¹¥ê¥éー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬Í½¹ðÊÔ¤äÀëÅÁ¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤Ç¤¤º¡¢¥í¥¹¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¤â¤·¡Ø¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ù¤ÎÀëÅÁ¤Ç¡¢¡ÈS.H.I.E.L.D. = ¥Ò¥É¥é¡É¤¬Á°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡©¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡×
¡ÖÌäÂê¤Ï¡Ø¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡Ù¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù1ºîÌÜ¤¬µÏ¿Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÀâÆÀ¤µ¤ì¤º¤È¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡£º£¤Î¥Þー¥Ù¥ë¤Ï¡¢MCU¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·àÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¤ÎÊý¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¯ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢»ÄÇ°¤À¡£¡×
¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¡£¤Ç¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ²¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥À¥Þ¥ó¥Á¥¦¥à¤«¤Ê¡£Å¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¥¬¥Ã¥«¥ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÂÅÅö¤À¤í¤¦¡£¡×
¡Ö¥êー¥Àー¡Ê¡á¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥º¡Ë¤Ë¤â¤Ã¤ÈÆùÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢Èà¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò±é½Ð¤µ¤»¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥íー¥ëÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¿¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈà¤Ë¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡ÖÀëÅÁ¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯ÊÑ¿È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¡¢¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥µ¥à¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ï¥ë¥¯¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Èà¤¬Æ¬Ç¾¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¤½¤·¤ÆÈô¹ÔÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤Î¾å¤ò¡ÊÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£MCU¤Ë¸Â¤é¤º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²èÁ´ÈÌ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸ÅÅµÅª¤ÊÆùÃÆÀï¤«¤é°ïÃ¦¤·¡¢¥µ¥à¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(C) 2025 MARVEL. ¥Ý¥¹¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥·ー¥ó¤ÎÀ§Èó
±Ç²è¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢MCU¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ª¤Þ¤±¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥é¥Õ¥È·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥º¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥¿ー¥ó¥º¤Ï¡¢¥Òー¥íー¤¬¡È¤³¤Î¾ì½ê¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»àÆ®¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦¤¬¤³¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤¬¤ä¤ä¶¯°ú¤ÇÊ¿ËÞ¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼¤â°ìÉô¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥·ー¥ó¤À¤±¤ÏMCUºÇ°¤Î¾×Æ°¤À¡£Á´¤Æ¤ò³ÎÎ¨¤ÇÏÃ¤¹¤¢¤Î¼Ù°¤ÊÄ¶Å·ºÍ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹´ØÏ¢¤È¤Ï²¿¤Î´ØÏ¢¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£¡×
¡Ö·¯¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿ー¥ó¥º¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹´Ö¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥«ー¥ó¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²Ê³Ø¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÍÑ¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤ºÍýÏÀ¤¬É¬Í×¤À¡£¡×
¡Ö¥êー¥Àー¡Ê¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ó¥º¡Ë¤¬¡È¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤Î¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÏÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡É¤ÈÇùÁ³¤ÈÐ¼¤á¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ø¤ÎÍ½¹ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÈóÁÏÂ¤Åª¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥êー¥Àー¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤ÎÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏËâË¡Åª¤Ê¤Û¤É¤ÎÄ¶Å·ºÍ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¤Î¥«¥ª¥¹ÍýÏÀÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ê¿ËÞ¤À¡£²áÅÙ¤ÊÈÝÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤À¤±¤¹¤´¤¯Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¥Àー¥¯¥µ¥¤¥É¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤«²¿¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ·ºÌ³½ê¤«¤é¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¤¬Ä©È¯¤¹¤ëDCU¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ê¡£¡×¡ÊÊÔÃí¡§¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó vs ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¤¬±é¤¸¤ëÅ·ºÍ°Ìò¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ëー¥µー¤¬¹öÃæ¤«¤é¶¯Âç¤Ê¶¼°Ò¤ÎÅþÍè¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¼¡²óºî¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
¡Ö¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦°Ê³°¤Ë¤âÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî15Ç¯¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¡×
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥Ð¥Êー¤¬¥³¥È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£¡×(C) 2024 MARVEL.
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
Source:Reddit(,)