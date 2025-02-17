【暴風雪警報】北海道・松前町、福島町、知内町、木古内町、江差町、上ノ国町などに発表
気象台は、午後2時39分に、暴風雪警報を松前町、福島町、知内町、木古内町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町に発表しました。またなだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町八雲、八雲町熊石、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・松前町、福島町、知内町、木古内町、江差町、上ノ国町などに発表
渡島、檜山地方では、17日夜のはじめ頃から18日未明まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■函館市
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■北斗市
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■松前町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■福島町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■知内町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■木古内町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■七飯町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■鹿部町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■森町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■八雲町八雲
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■八雲町熊石
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■長万部町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■江差町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■上ノ国町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■厚沢部町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■乙部町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■奥尻町
□暴風雪警報【発表】
17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒
ピーク時間 17日夜遅く
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■今金町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒
■せたな町
□なだれ注意報【発表】
19日にかけて警戒