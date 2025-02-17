気象台は、午後2時39分に、暴風雪警報を松前町、福島町、知内町、木古内町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町に発表しました。またなだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町八雲、八雲町熊石、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・松前町、福島町、知内町、木古内町、江差町、上ノ国町などに発表

渡島、檜山地方では、17日夜のはじめ頃から18日未明まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■函館市

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■北斗市

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■松前町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■福島町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■知内町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■木古内町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■七飯町

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■鹿部町

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■森町

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■八雲町八雲

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■八雲町熊石

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■長万部町

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■江差町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■上ノ国町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■厚沢部町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■乙部町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■奥尻町

□暴風雪警報【発表】

17日夜のはじめ頃から18日未明にかけて警戒

ピーク時間 17日夜遅く

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■今金町

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



■せたな町

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒



