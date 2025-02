タカラトミーアーツ初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」から、「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」が登場!

セーターを着ているようで着られていない「ハローキティ」や「マイメロディ」たちのかわいらしいフィギュアがラインナップされます☆

タカラトミーアーツ ガチャ サンリオ「PERIHAPI! Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」

価格:1個1,870円(税込)※ブラインドパッケージ

発売予定:2025年8月

本体サイズ:全高約約41〜76mm

対象年齢:15歳以上

種類:全6種+シークレット2種(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ、シークレット2種)

販売店舗:日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップほか

「ガチャ日本上陸60周年」アニバーサリー企画として、タカラトミーアーツ初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」が誕生!

「ペリッ」とミシン目をめくると、「ハッピー」に出会えるブラインドBOXフィギュア、「PERIHAPI!」が展開されます。

箱から出てくるのはこだわりが“ぎゅっ”とつまったフィギュアたち。

今回登場するのは、「サンリオキャラクターズ」の「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」です☆

「セーターを着ているようで着られていない」というあどけなさがコンセプトのフィギュア。

“「サンリオキャラクターズ」のそれぞれがどんなセーターをどんな姿でおきがえしてくれるだろう?”とストーリーを膨らませながら造られました。

「PERIHAPI!」は、カプセルに入らない「TWINCHEES」より大きいサイズのフィギュアを、クリアパーツやマット彩色など細部までこだわって造り上げ、ミシン目の付いたブラインドBOXに入れて販売。

「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」も、サイズが大きいフィギュアならではの立体物として見ごたえのあるフォルムや、セーターの質感、キャラクターの造形など細部までこだわっています。

ハローキティ

赤いセーターからひょっこり顔を出す「ハローキティ」

おててもお顔と一緒に出てしまっているポーズがかわいい☆

シナモロール

「シナモロール」も爽やかなブルーのセーターからお顔をのぞかせています。

大きな耳を袖に通してしまっている様子がキュート☆

ポムポムプリン

セーターの上からベレー帽を被ってしまった「ポムポムプリン」

まん丸のおなかがセーターからはみ出しているのもポイントです☆

ポチャッコ

一生懸命セーターを着ようとしている「ポチャッコ」

セーターのひよこ柄がビヨーンと伸びている様子も愛らしいです。

マイメロディ

ピンクに水色の大きなリボンが付いた、ラブリーなセーターを着る「マイメロディ」

大きなセーターからお顔をひょっこり出しています。

クロミ

「マイメロディ」と色違いの黒いセーターを着ようとしている「クロミ」

耳にひっかかったセーターをとろうと四苦八苦している様子に注目です☆

シークレット マイメロディ(スクールコーデ)

おめめキラキラな、赤い「マイメロディ」は、シークレットのうちの1つ。

制服みたいな優しいクリームカラーのセーターを着ています☆

シークレット クロミ(スクールコーデ)

キラキラおめめがかわいい「クロミ」も、シークレットの1つ。

グレーのセーターもよく似合います☆

セーターの網目模様もきれいに表現された、サンリオキャラクターズのかわいいフィギュア!

「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」は、日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップなどに、2025年8月より登場予定です。

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654876

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お着換え中のシナモロールたち!タカラトミーアーツ ガチャ サンリオ「PERIHAPI!ハローキティ アンド フレンズ」 appeared first on Dtimes.