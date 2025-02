AIの力で多様なバリエーションの動画制作！NDPマーケティング「Vista Movie」

NDPマーケティングは、広告運用者向けにAIを活用した縦型広告動画作成ツール「Vista Movie」の提供を2025年2月17日に開始しました。

このツールは、業界別に最適化された動画テンプレートをベースに、AIの力で多様なバリエーションの動画制作が可能です。

NDPマーケティング「Vista Movie」

■「Vista Movie」の特長

(1)広告運用に特化した動画生成

[ダッシュボード画像]

商品情報を入力するだけで、各業界の売れ筋パターンを分析したAIが、1回の生成で5パターンの動画を自動作成。

特に金融、転職、不動産、EC(ダイエット)領域で効果実証済みのテンプレートをベースに、多彩な訴求パターンを実現できます。

さらに、AIによる自然なナレーション音声の自動生成機能を搭載し、従来必要だった音声制作の手間を大幅に削減できます。

(2)圧倒的な制作時間とコストの削減

[コスト削減]

- 制作時間:数日→最短3分

- 制作コスト:数万円→数百円/本

- A/Bテスト用の複数パターン同時生成が可能に

(3)直感的な編集機能による柔軟なカスタマイズ

[編集画面]

生成された動画は、テキスト、画像、音声など各要素を直感的に編集可能。

パターン検証からブラッシュアップまでをスピーディーに実行できます。

