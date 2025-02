バトル方式のグルメイベント「第2回栃木県B級グルメフェス」を2025年3月23日(日)に栃木県宇都宮市のオリオンスクエアで開催します。

第2回栃木県B級グルメフェス

開催日時: 3月23日(日)12:00〜20:00(ラストオーダー19:30)

会場 : オリオンスクエア

(〒320-0802 栃木県宇都宮市江野町8-3)

アクセス: 東武宇都宮駅 徒歩3分

入場料 : 無料

主催 : 栃木県B級グルメ実行委員会

バトル方式のグルメイベント「第2回栃木県B級グルメフェス」を2025年3月23日(日)に栃木県宇都宮市のオリオンスクエアで開催。

■栃木県B級グルメフェスについて

今回、栃木県の魅力をPRし、観光誘致に繋げたいという思いで、第2回となるバトル形式のグルメフェス『栃木県B級グルメフェス』を開催。

第1回開催時は、『栃木県』『宇都宮観光コンベンション協会』『宇都宮商工会議所』が後援しました。

<内容>

(1) SNSファン投票開催(オンライン)出場者決定はSNSでファン投票!ここから勝負スタート!

来場者も勝負に参加!(リアル)グルメフェス来場者は気になる店舗のグルメを食べて(買って)応援!

グルメフェス当日の来場者様購入金額で優勝者(店舗)が決定!

優勝賞金10万円!!

(2)「Instagram」フォトコン開催!「X」にてハッシュタグ抽選!

当日の投稿で豪華プレゼントがもらえる!

【Instagram】

フォトコンに参加するには会場で撮った写真を投稿するだけ!ぜひお気軽に参加してください♪

ハッシュタグは #栃木県B級グルメフェス #◯◯◯◯(店舗名を入れてください)

イベントの風景や商品の写真をハッシュタグ投稿の中からファン投票で豪華商品プレゼント!

当日のハッシュタグ投稿いただいたお客様の中から抽選で豪華商品プレゼント!

<過去メディア掲載実績>

・読売新聞様

・下野新聞様

・とちぎテレビ様

・Yahoo NEWS

・47New様

・BIGLOBE NEWS様

他多数のメディア様にて複数回紹介

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バトル方式のグルメイベント!第2回栃木県B級グルメフェス appeared first on Dtimes.