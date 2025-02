タカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」から、新フィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」がデビュー!

2025年に「ガチャ」が日本上陸60周年を迎えることを記念した、タカラトミーアーツ初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズです。

今回は、ディズニーキャラクターたちがデザインされた「PERIHAPI! Hide & Seek かくれんぼ ディズニーキャラクター」を紹介していきます☆

タカラトミーアーツ ガチャ「PERIHAPI! Hide & Seek かくれんぼ ディズニーキャラクター」

価格:1個1,870円(税込)※ブラインドパッケージ

発売予定:2025年8月

種類:全6種(ミッキーマウス、ドナルドダック、ディズニー スティッチ、プー、アリエル、ラプンツェル)

本体サイズ:全高約70〜80mm

対象年齢:15歳以上

販売店舗:日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップほか

「ペリッ」とミシン目をめくると、「ハッピー」に出会えるブラインドBOXフィギュア「PERIHAPI!」

箱から出てくるのはこだわりが“ぎゅっ”とつまったフィギュアたちになります。

今回発売される「PERIHAPI! Hide & Seek かくれんぼ ディズニーキャラクター」は、ガチャで展開しているかくれんぼ風のデザインが人気の「Hide&Seek」シリーズをビッグサイズに立体化。

クリアパーツなども使用して豪華な「アートフィギュア」です。

ディズニーキャラクターたちがキャラクターに合ったものでお顔を隠しているのがポイント。

角度によってしっかりと顔が見えるように造られていのも特長です☆

ミッキーマウス

イニシャルをあしらったトランクボックスでお顔を隠す「ミッキーマウス」

大きなトランクボックスを手に、お座りする姿が立体化されています。

ドナルドダック

カラフルな浮き輪を大きく掲げた「ドナルドダック」

ウィンクしながら浮き輪を持つ「ドナルドダック」の仕草にも注目です。

ディズニー スティッチ

「リロ」が作った人形「スクランプ」を手にご機嫌な表情を浮かべる「スティッチ」

「スクランプ」を逆さに抱えながら満面の笑みを浮かべる姿がかわいい☆

『くまのプーさん』 プー

とろりと垂れるハチミツをクリアパーツで表現した「くまのプーさん」デザイン。

大きなハニーポットを手にご満悦な表情の「くまのプーさん」がポイントです。

『リトル・マーメイド』 アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」の大きなフィギュアもラインナップ。

大きなヒトデを手ににっこりとほほ笑むシーンが落とし込まれています。

『塔の上のラプンツェル』 ラプンツェル

特徴的な長い髪も丁寧に造形された『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」

ランタンの隙間からお顔をのぞかせる「ラプンツェル」表情が素敵です。

かくれんぼ風のデザインが人気の「Hide&Seek」シリーズをビッグサイズにした、クリアパーツなども使用した豪華な「アートフィギュア」

2025年8月より展開される、タカラトミーアーツ ガチャ「PERIHAPI! Hide & Seek かくれんぼ ディズニーキャラクター」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

