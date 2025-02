セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年2月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ のんびりVer.」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ のんびりVer.」

登場時期:2025年2月14日より順次

サイズ:全長約23×35×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

のんびり、くつろぐようなポーズをした「プルート」のぬいぐるみが、セガプライズから登場。

ボリュームあるサイズなので、存在感もたっぷりです!

クッションや抱きまくらのように、一緒にひと休みしたくなります。

ほっぺがほんのり赤くなった”赤いほっぺ”デザインもポイント。

抱きしめたり飾ったり、愛らしい姿にも癒やされるぬいぐるみです☆

のんびりしたポーズの「プルート」がデザインされた、大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「プルート 赤いほっぺ LLぬいぐるみ のんびりVer.」は、2025年2月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

