¹á¼è¿µ¸ã¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡¡¿Íµ¤²ÈÂ²·ÏYouTuber¤Î·î¼ý¤Ë¾×·â¡¡°ð³À¸ãÏº¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤Î¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬16ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤YouTuber¤Î·î¼ý¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¿Íµ¤YouTuberÎ¢Â¦¸ø³«¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ýÆþ¹ðÇò¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎYouTuber¤¬Â¿¿ô½Ð±é¡£¹á¼è¤ÏÆÍÁ³ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Éô²°¤ËÀø¤ó¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²Æ±»Î¤Ç¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¹ç¤¦²ÈÂ²·ÏYouTuber¡Ö¥É¥Ã¥¥ê²ÈÂ²¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¡¦ÂçÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·²ÈÂ²¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¾ìÌÌ¤Ï¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥¯¤Ë°Ü¹Ô¡£¡Ö¤³¤ì¤µ¡¢YouTube¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¡©¡×¤È¹á¼è¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡ÖËÍ¤é¡ÊÁÐ»Ò¡Ë¤Î³èÆ°¤ÏYouTube¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Êì¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¡£¤Ç»Ð¤ÈËå¤ÏInstagram¤ÎPR¤È¤«¡×¤È²ÈÂ²Æâ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖYouTube¤È¤«¤Î¼ý±×¤È¤«¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÉã¤È¤«Êì¿Æ¤Ë¤â¡È¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»È¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö·î¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯¼ý°Ê¾å¡×¤È¶Ã¤¤Î¼ýÆþ³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¹á¼è¤â¡Ö¤¨¤ÃÂÔ¤Ã¤Æ¡£Ç¯¼ý¤¬¡¢·î¤Ë¡©¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¾×·â¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¡Ö¤¨¡¢YouTube¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î°ð³À¤Ï¡ÖÌÙ¤«¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤ÈYouTubeÀßÎ©¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£