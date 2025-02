最近の原子力科学者会報の表紙(画像:BAS)

2025年1月、世界が終わるまでを象徴的に表す「世界終末時計」の最新の時刻が発表された。ロシアによるウクライナ侵攻は終わる兆しもなく、アメリカでは大統領選挙によって社会の分断がさらに進んだように見え、また、インターネット上の言論も極端化しつつあるいまの世の中で、世界終末時計はわれわれに何を警告しているのだろうか。

「世界が終わる時」は午前0時

1984年8月、イギリスのメタルバンド、アイアン・メイデンは冷戦の緊張高まる世界状況をテーマに取り上げたシングル曲、『悪夢の最終兵器(絶滅2分前)』をリリースした。

いまも同バンドのライブコンサートにおける定番曲で、核戦争と核兵器開発競争を批判するこの曲の原題は『2 Minutes to Midnight』であり、科学学術誌『原子力科学者会報(Bulletin of the Atomic Scientists:BAS)』がその表紙に描いている「世界終末時計」をモチーフとしている。

世界終末時計は、その年の「人類が世界の終わりにどのぐらいまで近づいているか」を比喩的に表現し午前0時を「世界が終わる時」に例えている。



アイアン・メイデン『悪夢の最終兵器(絶滅2分前)』(画像:Iron Maiden)

アイアン・メイデンが5作目となるアルバム『パワースレイヴ』の準備にとりかかっていた1983年は、アメリカ合衆国とソビエト連邦(現在のロシア)による、いわゆる冷戦が続いていた時代だ。

この年、米ソは軍縮のための中距離核戦力(INF)交渉、戦略兵器削減交渉(START)などを行ったが、いずれも大した進展なく暗礁に乗り上げてしまい、世界的に緊張感が増す結果に終わっていた。

そのような背景から、BASは翌1984年に世界終末時計の針を午後11時57分、つまり「世界の終わりまであと3分」に進めた。アイアン・メイデンが楽曲のタイトルを『2 Minutes to Midnight』にしたのは、当時、世界終末時計がもっとも終末、つまり午前0時に近づいたのが、1953〜1959年の「あと2分」だったからだろう。

1984年は、世界が過去最大の危機とされた時期に再び近づいた年だった。

しかし2025年の現在、最新の世界終末時計は「終末」まで「あと2分」どころか「あと89秒(1分29秒)」にまで迫っている。

「史上最悪の過ち」

第2次世界大戦のさなか、ドイツによる原子爆弾開発の計画を知ったアメリカは、それに先んじて原子爆弾を完成させて選局を有利にすることを目指すマンハッタン計画を立ち上げた。

この計画に携わった科学者たちのひとりレオ・シラードは、完成した原爆が日本に投下されようとしているのを知り、人道的な見地から、原爆を実際に使うのでなく抑止力として示し、日本に降伏を迫るべきだとする文書を、アメリカ陸軍長官に送付した。そしてさらに、それを使用することに反対する請願書(シラードの請願書)を他の科学者らとの連名で政府に提出した。

しかしアメリカ政府は広島、長崎に相次いで原爆を投下するよう軍に指示し、大量の死者と、放射能の影響に苦しむ被爆者を生み出した。シラードは、後の妻に宛てた手紙の中で、原爆投下は「現実的な観点でも、人道的に見ても、史上最悪の過ち」だと述べている。

シラードを含むマンハッタン計画の科学者の一部は、「一般大衆、政策立案者、科学者たちに人類の存在に対する人為的脅威を減らすために必要な情報を提供する」ことを使命とする、シカゴ原子力科学者会報を1945年後半に立ち上げた。そしてその創刊号は、広島と長崎への原爆投下から4カ月後に発行された。



創刊当時のシカゴ原子力科学者会報(画像:BAS)

2年後の1947年、BASはそれまで謄写版印刷の同人誌的な体裁だった会報について、核技術の政治的、倫理的課題についてもっと多くの科学者や一般人たちに知ってもらうため、きちんと印刷された表紙を持つ雑誌形式にリニューアルすることにした。

さらにカバーアートにも象徴的な図案を使いたいと考えたスタッフは、マンハッタン計画の一員だった物理学者アレクサンダー・ラングスドルフJr.の妻で、画家のマーティル・ラングスドルフにそのデザインを依頼した。ただ、最初の世界終末時計が指す時刻は、午後11時53分になっていた。これは単に視覚的にバランスがよいという理由からだった。



最初の世界終末時計は1947年に登場(画像:BAS)

世界情勢に応じて進み、また戻る時計の針

2025年1月時点で、世界終末時計は合計26回もその時刻を更新してきた。最初に時計の針が動いたのは、ソ連が初の核実験に成功した、1949年だ。ソ連の実験成功は、米ソ間の核軍拡競争の口火を切ることとなり、西側諸国はこれを人類にとって最大の危機と受け止めた。

その後、米ソがともに熱核兵器の実験を行ったことで、1953年に世界終末時計は午前0時まであと2分にまで迫った。

この状況は1959年まで続いたが、その間にアメリカ国内における核兵器の危険性が一般国民に理解され、さらに「大規模な報復」の応酬になるのを避ける動きが強まり、米ソは互いに他国の地域紛争への深入りを避けるようになった。こうしたことから、1960年には時計の針が午後11時53分まで5分も戻された。



1949年10月号、1953年9月号、1960年1月号(画像:BAS)

ただ、その後の1960〜1970年代は、冷戦時代のさまざまな出来事により、終末時計も午後11時53分から11時48分の間を一進一退するように推移した。



1963年10月号、1968年1月号、1969年4月号、1972年6月号(画像:BAS)

再び時計が終末に向かって進み始めたのは、前年にインドが核実験を行った1974年だった。この年午後11時51分を指した時計は、5年間それを維持したのち、ソ連・アフガニスタン戦争勃発で米ソの足並みが崩れた1980年には2分進んで午後11時53分になった。

以後1980年代半ばまで、米ソ間の緊張は高い状態が続き(冒頭のエピソードで紹介したように)1984年には、終末時計は午後11時57分を指すに至った。

この時期は平和の祭典であるはずのオリンピックでも、1980年のモスクワ大会をアメリカと同盟国のいくつかがボイコットしたのに対し、続く1984年のロサンゼルス大会では、報復としてソ連とその同盟国がボイコットした。



1974年9月号、1980年1月号、1981年1月号、1984年1月号(画像:BAS)

1987年は、米ソの関係が大きく改善方向に向かい始めた年になった。両国が中距離核戦力全廃条約で中距離核ミサイル廃止を取り決めたためだ。続く1990年には、第2次世界大戦以後東西に分かれていたドイツが再統一を果たした。

そして1991年、ソビエト連邦はアメリカとの戦略核兵器削減条約(START I)に署名したのを皮切りに、10月までにすべての核実験を完全停止した。

一連の動きは、世界終末時計を午後11時43分にまで戻すことになった。これは、この時計が考案されて以来、最も午前0時から遠ざかった瞬間だ。そして、この年のクリスマスにソビエト連邦は崩壊し、冷戦は終結した。



ソ連崩壊直前の1991年12月号(画像:BAS)

だが、ソ連の崩壊は、それまで二大大国の一方が保有していた核兵器に関する機密情報が流出し、かえって核兵器が世界に拡散してしまうのではないかという新たな懸念を浮上させ、再び終末時計の針を前進させた。この懸念は1998年に対立するインドとパキスタンがともに核実験を実施したことによって現実のものとなった。



1996年1月号、1998年1月号、2002年3月号(画像:BAS)

脅威の多様化

21世紀に入ると、アメリカは核兵器の脅威だけではなく、ニューヨーク・ワールドトレードセンターを襲った9.11テロとその余波をはじめ気候変動によるCO2削減の必要性や、世界の平均気温の上昇による農作物への影響、相次ぐ山火事といった、それまでにない類いの脅威によって、より直接的な影響を受けることが多くなった。

BASはこのような問題を世界終末時計の時刻を決める新たな脅威要素と考え、2007年より、気候変動の影響を終末時計の時刻決定要素に取り入れることにした。

核の脅威と気候変動の脅威はまったく異なる類いのものだが、いずれも世界的に大きな災害となりうるものであり、それらはいずれも最終的に人類になにをもたらすかを考えれば、リスクの深刻度は同じと考えてのことだった。



2007年1月号(画像:BAS)

BASは長年、新たな破壊的技術がもたらす課題についても考察をしてきた。その例には人工知能(AI)、生物兵器、ナノテクノロジーなどが挙げられる。それらは、既存の核兵器や環境の脅威と融合することで人類に対する大きな脅威となり得る。

2015年、BASは終末時計を午後11時55分から午後11時57分に進めた。そして、その背景には3つの重要な問題があると指摘した。第1は、世界の核兵器の90%を保有する米ロ間の関係が悪化していること、そして核兵器の安全を守るための多くの手段が損なわれていることだ。

第2には、あらゆる核保有国が、核兵器システムの更新、拡張、改造など、核兵器システムに大規模な投資を行っていることを懸念した。そして最後に、気候の脅威に対処するために必要な国際的枠組みの進展が見えなかったことだ。

これらの懸念は、後に第1次トランプ政権によるアメリカ国内の混乱やロシア・中国の軍拡、アメリカ・イランの間の緊張の高まり、進展のない気候変動問題、新型コロナのパンデミックなどを経て膨張を続け、終末時計の針は2020年に初めて「残り2分」を切り、午後11時58分20秒となった。

残り89秒

現在、世界終末時計の時刻を決める評価の基準は、核の拡散状況や各地の紛争状況、気候変動に加え、感染症や兵器、AIの利用など「地球規模の存在に対する脅威」を広く含めるようになっており、2分を切った終末時計の針は、じわじわと前進を続けている。

BASは2025年の報告書で、SNSなどを中心に誤報や陰謀論が拡散する問題が、「脅威を増幅させる大きな要因」になっていることも指摘している。

BASの科学者らは、世界終末時計は医師の診断書のようなものだと述べている。「できる限り多くの症状、測定値、状況を考慮する。そしてもし、指導者や市民がその状況を治療するために行動を起こさなければ、何が起こりうるかを要約して判断する。

この警告は主に権力者に向けたものだが、核兵器や気候変動による脅威を学び、他の人々と議論し、自分たちの代表者に働きかけることで、一般の人々も対応することができるはずだ」と述べている。

最新の世界終末時計は、午後11時58分31秒(残り89秒)を指している。それは、この世界が1947年から続く世界終末時計の歴史上、最も終末に近づいた状態であることを表している。

アイアン・メイデンは『悪夢の最終兵器(絶滅2分前)』のサビの部分で、「真夜中まであと2分 破滅を運命づける手が 真夜中まであと2分 まだ見ぬ胎児を殺すために」と歌っている。

ヘヴィメタル曲の歌詞らしくショッキングな表現だが、これは、世界がこのまま終末に向かえば、これから生まれてくるであろう子どもたちの将来を奪うことになりかねないと、われわれに警告する内容とも受け取れる。

BASは、世界終末時計はいつこの世の終わりがやってくるかを示すものではなく、人々が未来をよりよいものにするために、いま何ができるか、何を変えられるかを考え、行動することを促すためのものだと呼びかけている。

(タニグチ ムネノリ : ウェブライター)