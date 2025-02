ファミリーマートが、2月22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・チルド飲料や日用品などが登場する毎年恒例の「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を開催!

「mofusand」や「ハッピーターン」「ランチパック」「ヤマト運輸」とコラボしたスイーツもラインナップされます。

今回は、そんな「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」にて楽しめる「ヤマト運輸」とのコラボスイーツ「クロネコとシロのビスケットサンド」を紹介していきます☆

ファミリーマート「ファミリ〜にや〜ト大作戦!」ヤマト運輸コラボ「クロネコとシロのビスケットサンド」

価格:258円(税込)

発売日:2025年2月18日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,200店

ファミリーマートにて、2月22日の“ねこの日”に合わせた「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を開催。

3年目となる2025年は、2024年に人気を博したデザート・パン・チルド飲料・焼き菓子・日用品に加えて、今回初登場の企業コラボレーションスイーツなど、過去最多となる全21種類がラインナップされます。

企業コラボレーションスイーツとして「ヤマト運輸」とコラボレーションした「クロネコとシロのビスケットサンド」がラインナップ。

ヤマトグループの公式キャラクター「クロネコ」と

「シロネコ」が表と裏どちらでも楽しめるビスケットサンドです。

ビスケットの中にはチョコレートクリームが挟んであります。

パッケージは全部で3種類。

「クロネコ」と「シロネコ」が楽しそうにステップを踏むイラストや、

「ヤマト運輸」のトラックを運転する姿、

「クロネコ」と「シロネコ」がぎゅっとお顔を寄せ合うイラストで展開されます☆

「ヤマト運輸」の公式キャラクター「クロネコ」と「シロネコ」のお顔をかたどった、チョコクリーム入りのスイーツ。

ファミリーマート「クロネコとシロのビスケットサンド」は、2025年2月18日より販売開始です☆

過去最多の全21種類でファミマが”ねこだらけ”に!ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」 過去最多の全21種類でファミマが”ねこだらけ”に!ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」 続きを見る

【実食レポ】ファミチキ史上、最大量&最濃厚!ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」 【実食レポ】ファミチキ史上、最大量&最濃厚!ファミリーマート「濃厚チーズ in ファミチキ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 表と裏で楽しむ「ヤマト運輸」コラボスイーツ!ファミリーマート「クロネコとシロのビスケットサンド」 appeared first on Dtimes.