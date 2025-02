過去最多の全21種類でファミマが”ねこだらけ”に！ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」

ファミリーマートが、2月22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・チルド飲料や日用品などが登場する毎年恒例の「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を開催。

2025年は過去最多の全21種類でファミマが”ねこだらけ”に!

かわいい商品をまとめて紹介していきます☆

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」

発売日:2025年2月18日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,200店

ファミリーマートにて、2月22日の“ねこの日”に合わせた「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を開催。

3年目となる2025年は、2024年に人気を博したデザート・パン・チルド飲料・焼き菓子・日用品に加えて、今回初登場の企業コラボレーションスイーツなど、過去最多となる全21種類がラインナップされています。

表と裏で楽しむ「ヤマト運輸」コラボスイーツ!ファミリーマート「クロネコとシロのビスケットサンド」 表と裏で楽しむ「ヤマト運輸」コラボスイーツ!ファミリーマート「クロネコとシロのビスケットサンド」 続きを見る

ハッピーニャーン(たらこバター味)

価格:173円(税込186円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

亀田製菓「ハッピーターン」と「mofusand」が初コラボレーション!

肉球のようなハート型の生地に、”とまらにゃい”たらこバター味のパウダーがたっぷりツイています。

パッケージは「mofusand」のにゃんこが「ターン王子」の衣装に身を包んだデザインなどで、全4種類です。

※数量限定

にゃんチパック(生キャラメルクリーム&ホイップ)

価格:165円(税込 178円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国(沖縄県を除く)

「ファミマルベーカリー」と「ランチバック」と「mofusand」の初コラボレーション商品。

とらねこの模様をイメージしたキャラメル風味の食パンに、生クリーム入りのなめらかな生キャラメルクリームとミルクホイップをサンドしています。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

ていにゃみす

価格:304円(税込 328円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

ティラミスムースとコーヒーシロップがたっぷりしみ込んだコーヒースポンジの上に、肉球をかたどったクリームをのせたスウィーツ。

ラベルとカップは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、ラベルは全3種類です。

※数量限定

mofusand まんまる焼き

価格:232円(税込 250円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

もちもち生地の中にミルク味のクリームを入れたまんまる焼き。

焼印は全6種類、オリジナルシール 1枚入り(全12種類)です。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

mofusand マグ&白桃ゼリー

価格:846円(税込 930円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国のファミリーマート約11,000店 ※展開店舗情報は、キャンペーンページにて公開予定です。

「mofusand」のイラストが描かれたマグカップ付きの白桃ゼリーです。

マグカップのデザインは、全2種類です。

※数量限定

こねこまんじゅう ミルクあん入り(2個入)

価格:167円(税込 180円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国(北海道、沖縄県、TOMONY を除く)

かわいい「mofusand」のにゃんこの顔型おまんじゅう。

ミルク餡を黄身でつつんだしっとりした甘い味わいです。

はちわれととら柄の2個入です。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

マカロン カフェラテ味&プリン味

価格:276円(税込 298円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

カフェラテ味とプリン味の両方が楽しめる「mofusand」イラスト付きのかわいいマカロン。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

肉球すいーとぽてと

価格:176円(税込 190円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

ねこの肉球をイメージした手のひらサイズのかわいらしいスイートポテト。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

とろける紅茶クッキー アールグレイ&ミルク

価格:121円(税込 130円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

ねこの顔の形をかたどった、チョコベースのとろける食感のクッキー。

紅茶の上品な香りが特長です。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

肉球印のこしあんどら焼き

価格:184円(税込198円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したなめらかなこしあんを挟んだどら焼きです。

生地の中央に肉球の焼印を押して仕上げました。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

肉球のメロンパン(カスタードホイップ)

価格:156円(税込168円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国(沖縄県を除く)

ねこの肉球がデザインされたメロンパンです。

なめらかなカスタードホイップをサンドしています。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

バナナにゃて

価格:230円(税込248円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

バナナとミルクの甘さが楽しめるデザート飲料で、ねこ耳の可愛らしいキャップが目印です。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全5種類です。

※数量限定

にゃんコグミ

価格:198円(税込 213円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

「mofusand」のにゃんこのお顔を再現したグミ。

味はマスカット・ピーチ・パインの3種アソートで、「たちみみ&たれみみにゃんこ」の顔の形が特長です。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

肉球ましゅまろ

価格:125円(税込135円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

ねこの肉球を再現したかわいらしいマシュマロ。

まるで肉球のようなふわふわな感触と食感が楽しめます。

中にはいちごジャム入り。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類です。

※数量限定

午後の紅茶 おいしい無糖

価格:158円(税込170円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20%ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティー。

パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類です。

※数量限定

mofusand チャーム付きミニポーチ

価格:1,600円(税込1,760円)

発売日:2025年2月20日(木)10時

発売地域:全国のファミリーマート約 5,000店 ※展開店舗情報は、キャンペーンページにて公開予定です。

チャームをポケットに入れるとにゃんこのお顔がちらっと見える、チャーム付きのミニポーチ。

プール遊びの楽しげなデザインと、いちごのバスケットに入ったデザインの2種展開です。

ちょっとした小物を入れるのにぴったりな、マチ付きのミニサイズ。

カラビナ付きなので、バッグやリュックに付けて使うことができます。

※数量限定

にゃんともおいしいチーズケーキ

価格:230円(税込 248円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

かわいいねこの形をした、手のひらサイズのチーズケーキ。

なめらかな食感が特長です。

ねこ専門イラストレーターCoony 氏によるパッケージは全4種類です。

※数量限定

Coony ねこねこトートバッグ&菓子セット

価格:1,619円(税込1,780円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国のファミリーマート約 5,700店 ※展開店舗情報は、キャンペーンページにて公開予定です。

ランチトートバッグ(表裏柄違い)1個にゃんともおいしいフィナンシェ・イチゴブラウニー各1個

ねこ専門イラストレーターCoony 氏描きおろしの3匹のねこが描かれたランチトートバッグと「にゃんともおいしいフィナンシェ・イチゴブラウニー」の焼き菓子のセット。

※イチゴブラウニーにアルコールを使用。※数量限定

またたび果実エキス入りせっけん

価格:453円(税込498円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国のファミリーマート約3,300店舗 ※展開店舗情報は、キャンペーンページにて公開予定です。

保湿成分「またたび果実エキス」を配合した、フローラルブーケの香りがするせっけん。

洗浄補助成分「ホワイトクレイ」配合です。

パッケージは箱型で、アクセサリーなどの小物入れにもおすすめ。

Coony 氏デザインの全3種類です。※数量限定

Coony キャットティッシュ

価格:335円(税込368円)

発売日:2025年2月18日(火)

発売地域:全国

3種類のねこのイラストが描かれた BOX ティッシュでふんわり感のあるティッシュ 220組が封入されています。

Coony 氏によるねこ好きにはたまらないデザインです。

※数量限定

「mofusand」デザインのホットスナック袋(ファミチキ袋)

展開開始日:2025年2月18日(火)〜順次

実施地域:全国

2月18日(火)から順次、数量限定でファミリーマート定番のホットスナック袋(ファミチキ袋)が、「mofusand」デザインで登場!

全5種類のパッケージデザインです。

※店舗によって開始日は異なります。

※袋のデザインをお選びいただくことはできません。

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※店舗により取り扱いのない場合があります。

表と裏で楽しむ「ヤマト運輸」コラボスイーツ!ファミリーマート「クロネコとシロのビスケットサンド」 表と裏で楽しむ「ヤマト運輸」コラボスイーツ!ファミリーマート「クロネコとシロのビスケットサンド」 続きを見る

過去最多の全21種類でファミマが”ねこだらけ”に!

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」の紹介でした。

©mofusand

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品については、税込価格は消費税8%にて表示しております。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 過去最多の全21種類でファミマが”ねこだらけ”に!ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」 appeared first on Dtimes.