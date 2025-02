「なめらかプリン」でおなじみの「パステル」と「ポムポムプリン」が再びコラボレーション!

「ポムポムプリン」のおしりが”ぷりんぷりん”揺れる「なめらかプリン」など全9種類が、全国の「パステル」に登場します☆

パステル サンリオ「ポムポムプリン」コラボ「ぷりんぷりんプリン〜ポムポムプリンのおしり〜」

販売期間:2025年3月1⽇(土)〜4月30日(水)

販売店舗:全国の「パステル」店舗

※一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗があります

※なくなり次第終了します

「パステル」は1984年に創業。

看板スイーツの「なめらかプリン」は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も人気を博しています。

そんな「パステル」にて、6年連続開催となる「ポムポムプリン」とのコラボレーションを開催!

今回のコラボテーマは、『WE LOVE “PURIN”』です。

「ポムポムプリン」のお友だち、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながパッケージやスイーツに登場します。

中でも注目は、過去のコラボの中でも初となる、“ぷりんぷりん”と揺れるミルクプリンで「ポムポムプリン」のチャームポイントであるおしりをモチーフにした『ぷりんぷりんプリン〜ポムポムプリンのおしり〜』

看板スイーツ「なめらかプリン」と、優しい甘さのミルクプリンがとろけあう至福の味わいが楽しめます。

また、初お披露目となるコラボ限定デザインのエコバッグやスプーンが付いたセットも新登場!

繰り返し使えますので、普段使いできるグッズとして長く楽しめます。

さらに、ギフトにもおすすめな焼き菓子『窯出しタルト ポムポムプリンのおしり』は、全国のスーパーマーケットやドラックストアでも販売。

4月16日の「ポムポムプリン」の誕生日を一緒にお祝いしたいという想いが詰まった、初登場のグッズも含め全9種のラインナップとなっています。

ぷりんぷりんプリン〜ポムポムプリンのおしり〜

価格:680円(税込)

「ポムポムプリン」コラボで大人気のプリンが新しくなって登場!

「ポムポムプリン」のチャームポイントであるおしりがプリンで見立ててあります。

今回は、看板スイーツ「なめらかプリン」の上に“ぷりんぷりん”と揺れるミルクプリンをトッピング。

「なめらかプリン」と優しい甘さのミルクプリンがとろけあう至福の味わいが楽しめます。

まるで「ポムポムプリン」がプリンの中にもぐっているような、キュートなビジュアルと、プリン専門店の「パステル」ならではのこだわりの味わいを堪能できるプリンです☆

もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜

価格:680円(税込)

「なめらかプリン」にふわふわのバニラムースを重ね、愛らしい「ポムポムプリン」のお顔を描いた「もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜」

今回は、「パステル」とのコラボスプーンをもった「ポムポムプリン」がお出迎えしてくれます。

おしりのプリンとセットで味わうのもおすすめです☆

ポムポムプリンだいすきア・ラ・モード

価格:700円(税込)

スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」と⻩桃、キウイ、苺をトッピングしたア・ラ・モード。

今回のスリーブは、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎゅっと寄り添っている限定イラストで登場します!

ケーキもプリンも楽しみたい、そんな方におすすめな、満足感のあるスイーツです。

ポムポムプリンのふわふわロール

価格:ハーフ1,280円(税込)/ カット500円(税込)

プリンをまるごとサンドした人気のロールケーキが「ポムポムプリン」とのコラボ仕様に変身しました。

ハーフサイズは、スプーンを持った「ポムポムプリン」がお目見え。

カットサイズは、両面を「ポムポムプリン」のおかおとおしりのフィルムで仕上げて、まるでケーキにもぐっているようなデザインに!

中にいれた塩キャラメルクリームがアクセントになり、最後の一口まで飽きることなく味わうことができます☆

ポムポムプリンのミニプリン

価格:460円(税込)

2種類のイラストで登場する「ポムポムプリンのミニプリン」

「なめらかプリン」にホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで「ポムポムプリン」のイラストが描かれています。

今回は「マフィン」を抱っこした「ポムポムプリン」と、「パステル」のスプーンを持った「ポムポムプリン」の2種類です。

ポムポムプリンのプリンだいすきセット(オリジナルスプーン付き)

価格:2,480円(税込)

『ぷりんぷりんプリン〜ポムポムプリンのおしり〜』1個、『もぐもぐプリン〜ポムポムプリンのおかお〜』1個とオリジナルデザインのスプーンがセットになっています。

お顔のプリンの「ポムポムプリン」も同じスプーンをもっています☆

マイスプーンとしても活躍できるコラボ限定グッズです。

窯出しタルト ポムポムプリンのおしり

価格:300円(税込)

※スーパーマーケット等では2025年3月3⽇(月)より順次販売開始

「ポムポムプリン」のチャームポイントであるおしりをモチーフにした初登場のブラウニータルト。

カスタード風味のブラウニー生地をカラメル風味のシロップとともにタルト生地に入れて焼き上げ、プリンの味わいをイメージ。

チョコでかわいらしいおしりを描いています。

「ポムポムプリン」とお友だちの「タルト」と「カスタード」がおしりをみせているキュートなパッケージにも注目です!

ポムポムプリンの焼き菓子バッグ(オリジナルエコバッグ付き)

価格:1,600円(税込)

オリジナルエコバッグ1個、ジッパーバッグ1個、『窯出しタルト ポムポムプリンのおしり』1個がセットになった焼き菓子バッグ。

エコバッグは、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎゅっと寄り添っているコラボ限定のデザインが使用されています。

プリンをイメージしたカラーが可愛らしい、普段のお買い物にも使えるエコバッグです。

ポムポムプリンのむぎゅっとジッパーバッグ

価格:880円(税込)

「ポムポムプリン」のコラボ限定ジッパーバッグに『窯出しタルト ポムポムプリンのおしり』2個とオリジナルのステッカーシールがセットになっています。

ジッパーバッグは、繰り返し使用できるので小物入れとしてもぴったり!

可愛らしいデザインで、ギフトにも喜ばれること間違いなしです☆

『ポムポムプリンのむぎゅっとジッパーバッグ』に入っているオリジナルのステッカーシールは、期間により異なるデザインが楽しめます。

3月は、「ポムポムプリン」とお友だちの「タルト」と「カスタード」がキュートなおしりをみせているデザイン(左)、4月は、チームプリンの通称“ちむぷり”のみんながぎゅっと寄り添っているデザイン(右)です。

スマートフォンのケースにいれたり、シールとして貼って楽しめます☆

2025年コラボテーマについて

2025年のコラボテーマは、「みんな“プリン”がだーいすき!」という気持ちを込めて名付けられた『WE LOVE “PURIN”』

みんなの笑顔が大好きな「ポムポムプリン」

みんなと自分に「ごほうび」として、プリンをたくさん作ってみんなにお披露目!

そんな優しい「ポムポムプリン」が大好きなみんなは、思わず寄り添ってぎゅーをしました☆

「ポムポムプリン」のお顔やお尻がキュートなプリンになったスイーツや雑貨!

パステルの「ポムポムプリン」コラボスイーツは、2025年3月1日(土)から4月30日(水)までの期間限定で登場です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655455

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

