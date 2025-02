米大リーグ(MLB)・ドジャースは18日正午、日本在住のドジャースファン向け公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club(ドジャースファンクラブ)』を開設する。日本のファンがドジャース愛を深め、日本にいながらもドジャースファミリーの一員であることを実感できる場を提供する。あわせて、MLB東京シリーズの開催を祝し、虎ノ門ヒルズの「TOKYO NODE」にて、ドジャース没入型体験イベント『Dodgers Experience at MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』(『ドジャース・エクスペリエンス展at 東京シリーズ by グッゲンハイム』)を開催する。

ドジャースファンクラブは、15歳以下対象のものをはじめ4種類の年間会員コースを、日本在住のドジャースファンに提供する。入会した会員コースに応じて、特典を受けることができる。年会費はMVP会員7万5000円〜ルーキー会員6800円(税別)。3月5〜30日に虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」で開催予定の「ドジャース・エクスペリエンス展」は、今までにない画期的なドジャース没入型体験イベント。数ある見どころの中でも、ドジャースのアイコニックな名場面が蘇える数々の画像と映像がコラージュされた「ドジャースイマーシブギャラリー」は、絶好の写真映えスポットとなる。さらに、ドジャースの伝統と歴史を彩る数々のアイテム展示のほか、大谷翔平が達成した前人未到の50本塁打50盗塁の偉業についての特別展示コーナーなども設けている。来場者は、2024年ワールドシリーズ優勝トロフイーの写真撮影や、2020年ワールドシリーズのチャンピオンリングを実際につけて写真を撮れるチケットも用意。大谷が投げる時速165kmの速球を疑似的に体験できるVR型バッテイングセンターも設けている。チケット販売は、2月25日からを予定している。■特典・大谷翔平のボブルヘッド、会員限定アイテムの山本由伸のタオルやベースボールキャップなどのアイテムが入ったウェルカムギフトボックス・名前入りの会員IDカード・MLB東京シリーズの観戦チケット2枚を獲得するチャンス・「ドジャース・エクスペリエンス展」をはじめ、今後日本で開催されるドジャース関連イベントへの優先アクセスと入場割引・ドジャースタジアムでのレギュラーシーズンの試合チケットおよびグッズ購入の割引・舞台裏秘蔵映像やQ&Aなど、ファンクラブ限定デジタルコンテンツへのアクセス