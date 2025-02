【トキ】2026年1月 発売予定価格:27,280円【トキ -Full Version-】2026年1月 発売予定価格:36,080円

アルターは、フィギュア「トキ」と「トキ -Full Version-」をそれぞれ2026年1月に発売する。価格は「トキ」が27,280円、「トキ -Full Version-」が36,080円。通販サイト「あみあみ」限定で予約を受け付けている。

本製品は、ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ミレニアムサイエンススクール所属、秘密組織「C&C」のエージェント「トキ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

涼しい顔でメイド服を翻す堂々とした姿で立体化しており、モノクロの衣装に色素の薄い髪や肌のコントラストが美しく、ミステリアスな瞳が魅力的である。服装は2種類用意されており、もう片方は軽装で、クラシカルなメイド服から華やかな印象に変化しているほか、パーツの差し替えで、ライフルやハンドガンを持たせたり、ダブルピースのポーズも再現できる。

また「トキ -Full Version-」は、上記衣装に加えて、アビ・エシュフ起動時の衣装を表現したものが同梱した2体セットとなっている。

「トキ」

「トキ -Full Version-」

仕様:塗装済み完成品衣装は2種(パターンA/B)が再現可能武器は2種(ライフル/ハンドガン)付属ダブルピース/トランクを持たない姿も再現可能 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約270mm 素材:PVC、ABS デザイン・イラスト:DoReMi仕様:塗装済み完成品衣装は3種(パターンA/B/C)が再現可能武器は2種(ライフル/ハンドガン)付属ダブルピース/トランクを持たない姿も再現可能 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約270mm 素材:PVC、ABS デザイン・イラスト:DoReMi※「トキ -Full Version-」はパターンC(アビ・エシュフ起動時)を同梱した2体セットになります

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

