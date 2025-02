サイドオーニングを内蔵！FULLFUNZ「TiNY HydEouT」

FULLFUNZは、「ミニマルスタイルなのに全部入り」な画期的なルーフラック「TiNY HydEouT(タイニーハイドアウト)」シリーズの「TiNY HydEouT the “FLAT” ACT2」に新サイズを追加し、2025年4月よりフルラインナップで販売開始します。

FULLFUNZ「TiNY HydEouT(タイニーハイドアウト)」

運ぶだけではなく、ルーフテント+サイドオーニング+ラダーを格納した画期的なルーフラックシステムで、今回発売する新機種は、フラットラックにサイドオーニングを内蔵しました。

よりミニマルに、より多くの車種でお手持ちのギアと組み合わせてアウトドアを楽しめます。

【TiNY HydEouT the “FLAT”の特徴】

上から見た図

ハイエース用2

ハイエース用

TiNY HydEouT the “FLAT”の特徴はミニマルな見た目のカーラックですがサイドオーニングを内蔵しているところです。

横から見た図

ミニマルなフラットラックはとてもサイドオーニングがついているとは思えないスタイリッシュな仕上がり、今回の内蔵サイドオーニングもキャンプ初心者や女性でもワンタッチで設営可能な簡単仕様になっています。

ラック本体のマテリアルも丈夫で軽量なアルミニウム素材を採用していますのでタフなビジネスユースも可能です。

【各レールにTスロットを搭載】

各レールにM8サイズのTスロットを切ってますので様々なオプションをラック上で展開できます。

今後様々なオプションを展開予定です。

Tスロット

【4タイプのモデルを用意】

今回のフラットラックは4タイプのモデルを用意しました。

同社の通常サイズに加えて、200系ハイエースのナローボディ用やジムニー64、74モデルなど多数のラインナップを用意しました。

【シームレスサイドオーニング】

サイドフレームに内蔵されたサイドオーニングはワンタッチで設営可能。

サイドオーニングが収納されているとは思えないミニマルな見た目も特徴です。

アウトドアのたびにタープやシェードを積み込む必要がなく、ミニマルスタイルでデイキャンプやキャンプができるようになります。

また、ワンタッチ設営の内蔵サイドオーニングはアウトドアシーンだけでなくイベントやポップアップショップなどビジネスシーンでも使えます。

イベント使用時

現場でのお仕事の方からも休憩時にさっと日陰を作るのにとても便利との声を多くいただいています。

サイドオーニング

*冬季はオプションのサイドウォールやエクステンションスクリーンの併用もおすすめです。

サイドオーニング使用例

サイドオーニング使用例2

エクステンションスクリーンは夏は日差し、冬は風をブロックしながら開放感のある景色が楽しめます。

サイドウォールは車内からシームレスに広がる個室が追加できます。

サイドウォール

サイドウォール2

サイドウォールやエクステンションスクリーンを併用すると冬でも気軽に外でランチを楽しめます。

今回のフラットラックもキャンプ、車中泊、車旅行や釣りなど様々なアクティビティと組み合わせて使えるのも特徴の一つです。

キャンプ・車中泊シーンだけでなく、日常生活でも使い勝手の良いシステムキャリアとするべく、シンプルさと機能美を追及した商品です。

【TiNY HydEouT the “FLAT”シリーズのスペック】

●TiNY HydEouT The “FLAT” 1200 ACT2

ラックサイズ :長さ196cm×幅120cm×高さ5cm

サイドオーニングスペース:長さ188cm×奥行き230cm

マテリアル :アルミニウム

重量 :22kg

価格 :140,800円

●TiNY HydEouT The “FLAT” 1300 ACT2

ラックサイズ :長さ196cm×幅130cm×高さ5cm

サイドオーニングスペース:長さ188cm×奥行き230cm

マテリアル :アルミニウム

重量 :24kg

価格 :151,800円

●TiNY HydEouT The “FLAT” For Jimny jb64.74

ラックサイズ :長さ165cm×幅125cm×高さ5cm

サイドオーニングスペース:長さ160cm×奥行き230cm

マテリアル :アルミニウム

重量 :19kg

価格 :132,000円

●TiNY HydEouT The “BIG FLAT”

ラックサイズ :長さ275cm×幅145cm×高さ5cm

サイドオーニングスペース:長さ188cm×奥行き230cm

マテリアル :アルミニウム

重量 :35kg

価格 :250,800円

価格は税込です。

[全モデル共通で専用ベースキャリアつきのフルセットでの販売です。]

●専用ベースキャリアつき

●取付参考時間 約2時間

【3月下旬〜4月入荷分の予約を受付中】

公式オンラインショップにて現在欠品中のTiNY HydEouT The “FLAT” 1300 ACT2の次回販売分の予約受付中です。

【販売店一覧】

全国正規取扱店

●株式会社ヨコハマカーワークス

〒277-0036 神奈川県相横浜市青葉区奈良町863-1

TEL:045-532-5252

●CAMBAS-キャンバス

〒849-0903 佐賀県佐賀市久保泉町下和泉3107-8

TEL:0952-97-5740

●株式会社ウラタモータース本店

〒421-3306 静岡県富士市中之郷2387-3

TEL:0545-81-0802

●株式会社モーターランド

〒445-0874 愛知県西尾市菱池洲崎47

TEL:0563-57-8790

●ジャンキーズ4×4

〒581-0042 大阪府八尾市南木の本1-89-3

TEL:072-924-0710

●AUTRADE NSD

〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通1-13-8

TEL:06-7505-7722

●有限会社ひぜん

〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬2036-4

TEL:0952-32-0039

●有限会社清風自動車

〒190-0152 東京都あきる野市留原750-3

TEL:042-596-3231

