質感の良さとトレンド感を活かしたコスメ！ファミリーマート「hince」共同開発「hana by hince」

ファミリーマートと、韓国メイクアップブランド「hince」が共同開発した新ブランド「hana by hince」が誕生!

「hince」の象徴的なアイテムである肌に艶感をあたえるハイライトや、色持ちの良い洗練されたカラーのティントリップなど、質感の良さとトレンド感を活かしたラインナップになっています☆

ファミリーマート「hince(ヒンス)」共同開発コスメ「hana by hince(ハナバイヒンス)」

発売日:2025年3月14日(金)より順次

販売店舗:全国のファミリーマート約16,200店

ファミリーマートから、韓国発の人気メイクアップブランドの一つである「hince(ヒンス)」と共同開発したコスメが誕生。

新たにファミリーマート限定で姉妹ブランド「hana by hince(ハナバイヒンス)」が展開されます☆

hana by hinceは、「hince」の品質はそのままに、手軽に試せるよう、低価格帯・ミニサイズで、ベースメイクからカラーアイテムまで全8種23品をラインナップ。

「hince」の象徴的なアイテムである肌に艶感をあたえるハイライトや、色持ちの良い洗練されたカラーのティントリップなど、質感の良さとトレンド感を活かしたコスメが登場します☆

ウォーターグラスティント

価格:各990円(税込)

カラー:全4色(01モモ、02ベリー、03モーヴ、04キャラメル)

水分がすっと唇に溶け込み、くすみにくく塗りたての発色が長時間続く水膜ティント。

ヒアルロン酸を含むスキンケア成分も配合されているため、長時間つけていても乾燥しにくい仕様です。

※低分子ヒアルロン酸(ハイドロライズト ヒアルロニック アシッド)

シアーグラスリップスティック

価格:各990円(税込)

カラー:全4色(01モモ、02ベリー、03キャラメル、04ヘーゼル)

しっとりとした唇を維持しながらクリアな艶めきを叶えてくれるリップスティック。

塗り重ねるごとにカラーが鮮明になるテクスチャーで好みの発色をまとうことができます。

シャインハイライターバーム

価格:各990円(税込)

カラー:全2色(01シャンパン、02ロージー)

透明な発色とほのかなキラキラがいつものメイクにときめきを与えてくれるハイライターバーム。

柔らかく溶けるようなテクスチャーがしっかり密着し、ベースメイクを崩さず使用できます。

メルティンググロウチークバーム

価格:各990円(税込)

カラー:全3色(01モモ、02ベリー、03キャラメル)

透明感あふれる高発色なカラーでヘルシーな印象を演出できるバーム型チーク。

べたつかないしっとりテクスチャーがしっかり頬に密着します。

トリプルアイパレット

価格:1,450円(税込)

カラー:全3色(01モモ、02ベリー、03キャラメル)

レイヤリング可能な3色でさっとトレンディーなアイメイクが完成するミニアイパレット。

指ひとつでムラなく綺麗に仕上がるテクスチャーで初心者でも簡単に完成度の高いアイメイクが叶います。

レイヤーフィットクッション SPF50+ PA+++

価格:1,780円(税込)

カラー:全2色(01アイボリー、02ナチュラル)

さっと塗るだけで薄くなめらかに肌にフィットし、気になるところをカバーしてくれるクッションファンデーション。

赤すぎず、黄色すぎないニュートラルカラーと健康的なツヤ感で理想のナチュラル肌を演出することができます。

ベールフィットUVトーンアップ SPF50+ PA++++

価格:1,400円(税込)

カラー:全2色(01ピーチアイボリー、02ソフトラベンダー)

華やかに肌トーンを明るくしてくれるUVトーンアップベース。

生クリームのように軽くなめらかなテクスチャーが、必要な油分を残しながら長時間トーンアップ肌をキープします。

ムードオンネイルポリッシュ

価格:680円(税込)

カラー:全3色(01モモ、02ベリー、03アッシュブルー)

透明感あふれるカラーと光沢感のシロップネイル。

肌に馴染む柔らかいカラー感とクイックドライ機能でデイリーに使用できます。

トレンド感あふれるアイテム全8種23品が展開される、ファミリーマートと韓国メイクアップブランド「hince」が共同開発した新ブランド。

ファミリーマートにて展開されいる「hince」共同開発コスメ「hana by hince」の紹介でした☆

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※店舗によって発売日が異なる場合があります

