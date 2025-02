人の手に触れず清潔！十光「クリーンボス」

十光は、非接触オートペーパータオルディスペンサー「クリーンボス」を、大学病院、公立病院施設限定で3年間自然故障等の無償保証を開始します。

十光「クリーンボス」

商品名:クリーンボスオートタオルペーパーディスペンサー

(グリーン、ブルー、ブラック)

価格 :29,700円(税込)

・ホワイトのみ訳あり品 ホルダーの天面に一部黄変あり 使用上は問題ありません。

機能重視の方にはお買い得です。

商品名:クリーンボスオートタオルペーパーディスペンサー(ホワイト)

価格 :19,700円(税込)

■セット内容

クリーンボス1台から(カラー:グリーン、ブルー、ブラック、ホワイト)

購入日より3年間、自然故障の場合にディスペンサーを無償交換します。

前提として、中に入れる純正品補充用ロール(30%オフ価格)を使用した場合になります。

■商品の特徴

*非接触オートペーパータオルディスペンサー「クリーンボス」

(1) ディスペンサーに手をかざすことで指定の長さ(20〜55cm・無段階設定)でペーパータオルを排出します。

(2) ディスペンサーから排出されるまでペーパーは人の手に触れず清潔が保てます。

(3) ペーパー補充はロール芯にバーを通すだけ、働く現場でメンテナンスが楽。

(4) AC100V又はアルカリ乾電池(単1・4本)で約3万回使用可能。

電源が確保できない災害時の緊急避難場所での衛生管理に。

(5) 鍵付きなので補充用ロールの盗難防止になり、管理が楽です。

(6) 排出したペーパータオルを切るまでは次のペーパータオルが出ないので2枚使うことができず紙ゴミの削減ができます。

(7) カラーバリエーション4色でトイレのイメージアップが可能です。

*専用補充用ロール190m(1ケース12本入り)

(1) クリーンボスに合う紙質で作っているので故障や誤作動が起きません。

(2) 安心できる国内製紙メーカーで作っています。

再生紙100%で無漂白、SDGsに沿った環境対策製品です。

クリーンボスホワイト訳あり

■保証期間限定キャンペーン実施

キャンペーンとして保証期間の間、純正補充用ロール(12本)単体価格:13,970円(税込)のところ30%オフの9,779円(税込) 送料無料で提供します。

但し、原紙市場価格が上がった場合は応相談になります。

クリーンボス専用補充ロール

専用補充ロールケース斜め

クリーンボス設置例

