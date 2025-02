来日する現地スタッフに直接相談も！マレーシア留学フェア2025春

マレーシア語学留学や大学進学を専門にサポートする「マレーシア留学サポートセンター」は、2025年3月16日(日)に札幌、3月20日(木・祝)に大阪、3月23日(日)に東京にて、グローバルなキャリアを目指す方々に向けた『マレーシア留学フェア2025春』を開催します。

このフェアでは、世界的に高い評価をされている教育カリキュラムを提供するマレーシアの大学や語学学校が一堂に会し、マレーシアの大学や語学学校の特徴、学部・コースの詳細、費用、手続き、現地での生活などについて、来日する現地スタッフに直接相談ができます。

またマレーシア専門の留学カウンセラーとの個別相談会や、各種セミナーも同時開催されます。

事前予約制で、参加費は無料です。

なお、高校の成績証明書をお持ちいただくと、その場で各大学の合否判定も可能です。

特に高校3年生や既卒の方には、実際に進学できる可能性までわかる特別な機会となります。

年内の海外進学の可能性を確認することもできます。

【申し込みについて】

◆参加費 : 無料(事前予約制)

◆申し込みフォーム: https://malaysia-ryugaku.jp/malaysia_studyabroad_fair_2025springhp/

◆募集期間 : 札幌会場:2025年2月17日(月)〜2025年3月15日(土)

大阪会場:2025年2月17日(月)〜2025年3月19日(水)

東京会場:2025年2月17日(月)〜2025年3月22日(土)

【世界130カ国以上の外国人留学生が集まる国「マレーシア」】

近年、世界の留学トレンドが大きく変化しています。

これまで欧米諸国が留学先の主流とされてきましたが、新たな留学地として東南アジアの「マレーシア」が注目を集めています。

ユネスコ(UNESCO)による2022年の外国人留学生数 国際比較統計・ランキングによると、外国出身者が入学している大学(ISCED2011のLEVEL5-8:大学・短期大学・大学院相当)の留学生数は、1位:アメリカ(833,204人)、2位:イギリス(674,931人)、3位:ドイツ(403,407人)と欧米諸国が上位を占めています。

しかし近年、アジアや中東の国々でも外国人留学生の受け入れが急増しており、特にマレーシアは15位(100,437人)と過去20年で約5倍に増加しています。

さらに、マレーシアは東南アジアの中で24年連続1位を獲得し、国際的な留学先としてシンガポールを抜く規模に成長を遂げています。

外国人留学生数 国際比較統計・ランキング(資料:GLOBAL NOTE 出典:UNESCO)

【出典の記載様式】資料:GLOBAL NOTE 出典:UNESCO

【アジアの経済発展を肌で感じ、多様性を学ぶ新時代のグローバル留学―欧米留学の1/3以下で実現】

マレーシアでは、1996年の高等教育関連法改正により、公立大学の強化とともに、私立高等教育機関や海外大学の分校設立が認められました。

これにより、イギリスやオーストラリアの大学の分校が続々と開設され、マレーシアにいながら英語で欧米のカリキュラムを学べる環境が、約30年前から整っています。

さらに、日本からも筑波大学マレーシア校が2024年9月に開校するなど選択肢がさらに広がっています。

マレーシアは、日本とは対照的に人口増加が続く東南アジアの中心に位置し、経済発展が著しい国の一つです。

また、マレー系・中国系・インド系を中心とした多民族国家であるマレーシアでは、多文化環境の中で生活しながら英語で学ぶことができるため、異文化理解力を高める絶好の機会となります。

こうした環境でアジア市場のリアルなビジネス環境を体感し、実践的な経験を積んだ人材は、企業にとって即戦力となる貴重な存在です。

特に、東南アジア市場の拡大を視野に入れる企業では、「アジアの大学で学んだ経験」が強みとなり、就職活動でも大きなアドバンテージになります。

さらに、マレーシア留学は欧米諸国の3分の1の費用で実現できることも大きな魅力です。

近年の円安・物価高の影響で、留学を断念せざるを得ない学生や保護者にとってマレーシア留学は非常に有益な選択肢の一つです。

そこで、より多くの留学希望者にマレーシア留学の魅力を伝えるため、現地の大学や語学学校のスタッフと直接相談ができる「マレーシア留学フェア」を東京・大阪に続き、札幌にて初開催します。

【マレーシア留学フェア 5つのポイント】

●マレーシアの大学・語学学校の担当者と直接相談できる!

●マレーシア専門の留学カウンセラーに個別相談が可能!

●高校の成績証明書を持参すれば、その場で合否判定も!

●特別奨学金の案内も!

●充実のセミナーで最新情報を提供!

・「マレーシア留学の特徴と学校紹介」セミナー

・「IELTS完全攻略!おすすめ学習法セミナー」(公益財団法人 日本英語検定協会)

・「大学進学希望者必見!奨学金セミナー」

・「卒業生に聞く!マレーシア留学体験談」

【開催概要】

◆日時

札幌会場:2025年3月16日(日)11時00分〜16時00分

大阪会場:2025年3月20日(木・祝)11時00分〜17時00分

東京会場:2025年3月23日(日)11時00分〜17時00分

◆場所

<札幌会場>

TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前/北海道札幌市中央区北4条西6-1 毎日札幌会館 5階

札幌市営南北線 さっぽろ駅 10番出口 徒歩5分

JR函館本線 札幌駅 南口 徒歩5分

札幌市営地下鉄 南北線 東豊線 東西線「大通駅」 徒歩11分

<大阪会場>

桃山学院高等学校 アンデレ館8階/大阪市阿倍野区昭和町3-1-64

地下鉄御堂筋線 昭和町駅 3号出口 南へ徒歩約5分

地下鉄谷町線 文の里駅 4号出口 南へ徒歩約8分

JR阪和線 南田辺駅 北西へ徒歩約10分

<東京会場>

EBiS303 カンファレンススペース:5F/〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8

JR恵比寿駅東口から徒歩約3分(約250m)

地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩4分

◆参加大学・語学学校

<大学>

Asia Pacific University/HELP University/IMU University/Monash University/SEGi University/Sunway University/Swinburne University of Technology/TAR UMT/Taylor’s University/University of Nottingham ※アルファベット順

<語学学校>

ELC(English Language Company Malaysia)

※アルファベット順 ※変更になる可能性あり

◆後援

文部科学省/マレーシア政府観光局/東京都教育委員会/公益財団法人 日本英語検定協会/東京海上日動火災保険株式会社/キャッシュパスポート

◆協賛

マレーシア航空

◆協力

独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

サービス名 : マレーシア留学サポートセンター

代表取締役 : 斉藤 高志

法人設立年月日: 2010年11月16日

資本金 : 1,100万円

所在地 : 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-21-5 Sreed EBISU+t 3F

電話番号 : (03)5428-5874

Eメール : info@malaysia-ryugaku.jp

事業内容 : マレーシア留学の手配代行、現地サポート

