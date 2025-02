赤福出店！第45回 グルメのための味百選

赤福は、2025年2月20日(木)から2月25日(火)までの期間限定で、横浜高島屋催事「第45回 グルメのための味百選」に出店します。

第45回 グルメのための味百選

出店期間:2025年2月20日(木)〜2025年2月25日(火)

出店場所:横浜高島屋 8階 特設会場

(神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号)

営業時間:午前10時〜午後8時 ※連日午後8時まで、最終日は午後5時閉場

赤福は、2025年2月20日(木)から2月25日(火)までの期間限定で、横浜高島屋催事「第45回 グルメのための味百選」に出店。

関東初登場となる「いちごあんコルネ」「チョコあんコルネ」をはじめ、普段関東では味わえない多彩な商品を用意。

【この機会だけ!関東でつくりたての「赤福餅」や話題のコルネを味わえるチャンス!】

会場では、つくりたての「赤福餅とほうじ茶セット」を提供。

また、赤福が手掛ける和洋菓子店「五十鈴茶屋」は、関東初登場となる「いちごあんコルネ」と「チョコあんコルネ」を販売。

お召し上がりには「あずきコルネ+あずき茶セット」「いちごあんコルネ+あずき茶セット」「チョコあんコルネ+あずき茶セット」の3種類を用意されました。

関東でつくりたてが食べられるのはこの機会だけです。

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本) あずき茶セット

【赤福が手掛ける「五十鈴茶屋」関東初登場のコルネなど会場で提供】

全国のテレビ番組でも話題の「あずきコルネ 和三盆クリーム」は、粒あんと上品な甘さの和三盆クリームを、サクサクのコルネにたっぷり詰め込んだ人気商品です。

「いちごあんコルネ」は、三重県産いちごのペーストと白あんクリームを香ばしいコルネに合わせました。

春を告げるいちごの風味が引き立つ爽やかな味わいが特徴です。

「チョコあんコルネ」は、刻みチョコレート入りのチョコあんクリームを、焼き立てのコルネ生地に贅沢に詰め込んだ濃厚な味わいが魅力です。

全国各地の催事でも大好評の、リピーター続出の人気商品を、ぜひ食べ比べてお気に入りを見つけてください。

いちごあんコルネ(1本)

【横浜高島屋初登場!ふっくら「餅どらやき」】

ふっくらと焼き上げたどらやきの皮で北海道産あずきのこしあんとやわらかいお餅を包んだ「餅どらやき」は、横浜高島屋初登場の商品です。

どらやきのやわらかい皮、こしあんとお餅の食感を楽しめます。

【横浜高島屋初登場!リニューアルした「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅】

大好評の「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅は、さらに美味しくなって横浜高島屋初登場です。

いちご餅は、粟(あわ)入りのお餅をほのかな酸味と芳醇な香りに炊き上げたいちごあんで包んでいます。

チョコ餅は、柔らかいお餅をほろ苦くまろやかなチョコあんで包んでいます。

どちらも、あんの風味はもちろん、餅菓子としての食べ応えにもこだわりました。

コスメのような美しいパッケージは、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

季(とき)の羊羹 桜(2個)

【関東では横浜高島屋だけで購入できる商品が続々!】

春の限定商品「季(とき)の羊羹 桜」は、桜の葉の塩漬けを練り込んだ羊羹に、米粉の一種「道明寺粉(どうみょうじこ)」を花びらのように浮かせた羊羹を重ねています。

桜の香りがほんのり、道明寺粉独特のもちっとした食感が絶品です。

ほかにも春を感じさせる贅沢な和菓子・洋菓子を多数取り揃えています。

もちろん、お土産に最適な伊勢名物「赤福餅」や「白餅黒餅」も用意しています。

※赤福餅は、完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

■現地でお召し上がり可能な商品

赤福餅「盆」(2個入) ほうじ茶付き

いちごあんコルネ(1本) あずき茶セット※関東初登場

チョコあんコルネ(1本) あずき茶セット※関東初登場

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本) あずき茶セット

■販売商品ラインナップ

●定番商品

赤福餅(12個入)

白餅黒餅(8個入)

赤福ぜんざい(1食入・3食入)

赤福ほうじ茶ティーバッグ

●関東初登場

いちごあんコルネ(1本)

チョコあんコルネ(1本)

●横浜高島屋初登場

餅どらやき(1個)

●リニューアル後、横浜高島屋初登場

燦(さん)-SUN- いちご餅

燦(さん)-SUN- チョコ餅

●今回の催事限定販売

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本)

季(とき)の羊羹 桜(2個)

おかげ犬サブレ(6枚)

