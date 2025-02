2月17日は「ガチャの日」。アメリカから輸入したカプセルトイの自販機(ガチャマシン)を1965年に日本で初めて設置したペニイ商会(現:ペニイ)の創立記念日を記念日として制定したもので、2025年の“ガチャの日”は、日本上陸60周年の記念日になります。タカラトミーアーツは「ガチャ日本上陸60周年プロジェクト」を展開中で、2025年2月17日の“ガチャの日”を迎えた60周年アニバーサリー企画を発表しています。

ブラインドボックスフィギュア「PERIHAPI!」を発表

アニバーサリー企画第1弾として発表されたのが、ガチャから生まれた新しいフィギュアシリーズ「PERIHAPI!」。「ペリッ」とミシン目をめくると「ハッピー」に出会えるというコンセプトのブラインドボックス入りフィギュアで、今夏以降に日本国内と海外で同時に展開します。

ガチャマシンの設置が難しい海外の店舗向けに、日本で販売するガチャのフィギュアなどをピロー袋に入れてブラインド(目隠し)で販売する「TWINCHEES(トゥインチーズ)」をベースにした企画で、TWINCHEESより大きく、カプセルに入らないサイズのフィギュアを展開します。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654876

「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」は、「セーターを着ているようで着られていない」というあどけなさがコンセプトのフィギュア。サンリオキャラクター全6種+シークレット2種をラインアップします。サイズが大きなフィギュアならではの立体物として見ごたえのあるフォルム、セーターの質感、キャラクターの造形など細部にこだわったフィギュア。2025年8月の発売予定で、日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップ他で販売する他、アジアの国と地域で販売します。

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「PERIHAPI!Hide &Seek かくれんぼディズニーキャラクター」は、ガチャで展開するかくれんぼ風デザインが人気の「Hide & Seek」シリーズをビッグサイズにして、クリアパーツなども使用した豪華な“アートフィギュア”を目指すフィギュアシリーズ。ディズニーキャラクター全6種をラインアップします。2025年8月の発売予定で、日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップ他で販売する他、アジアの国と地域で販売します。

SNS投稿キャンペーンを実施中

InstagramとXに「#ガチャ60周年」のハッシュタグをつけて自分の好きなガチャの写真や思い出のエピソードなどを投稿すると、投稿者の中から抽選で20名に「ガチャ貯金箱<ガチャ2 Ezモデル>」が当たるキャンペーンを3月2日(日)23時59分まで開催中。

ガチャ貯金箱<ガチャ2 Ezモデル>はガチャ日本上陸60周年記念企画商品のひとつで、実際のガチャマシンを1/3スケールで再現した貯金箱です。

ガチャ日本上陸60周年プロジェクトでは、さらに様々なアニバーサリー企画を準備しているとのこと。今後の動きに注目していきましょう。

GACHA 60th Anniversary|スペシャルサイト|タカラトミーアーツ

https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/gacha60th/[リンク]