2024年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽を一挙に楽しめるアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2024〜』が、CD/デジタルでリリース!

2024年は東京ディズニーシー®の新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンし、東京ディズニーランド®と東京ディズニーシーに数多くの新しいエンターテイメントが誕生しました。

今回は、そんな2024年のパークを『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2024〜』の収録曲と一緒に振り返っていきます。

CD/デジタルアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2024〜』

CD価格:3,630円 (税込)

CD仕様:1CD+歌詞&写真付き36Pブックレット/封入特典 グリーティングカード

購入特典:共通特典 クリアファイル(A4)/ディズニーストア限定特典 缶バッジ/ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典 クリアファイル(A6)/Amazon限定特典 メガジャケ

※デジタルのダウンロード定価は各ストアに準じます

発売日:2025年1月29日(水)

収録楽曲:

“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング ※初音源化ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーシー)※初音源化ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーランド)※初音源化ミニー@ファンダーランド(エディット・バージョン)※初CD化ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より) ※初CD化クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(ピートフロート)※初音源化ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(エディット・バージョン)※初CD化ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(ショーモード:ミッキーマウス/マレフィセント/ジャファー)※初音源化ディズニー・ハロウィーン・グリーティング(2024)※初音源化

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンし、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに数多くの新しいエンターテイメントが誕生した2024年。

そんなパークの1年を音楽で振り返るCD/デジタルアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2024〜』が発売中!

今回は、MezzoMikiが『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2024〜』に収録されている楽曲を、2024年のパークの思い出と合わせて振り返っていきます。

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」

“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング ※初音源化

2024年4月9日から6月30日まで東京ディズニーシーで開催されたスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」

新テーマポート「ファンタジースプリングス」の3つのエリアの題材であるディズニー映画『アナと雪の女王』『ピーター・パン』『塔の上のラプンツェル』の世界観に触れながら、「ファンタジースプリングス」にどのような世界が広がっているのか、想像を膨らませながら楽しめるスペシャルイベント。

メディテレーニアンハーバーでは水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」が公演され、新エリアへの期待が膨らみました。

そんな「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」の楽曲音源を初収録!

「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」では、ディズニー映画の名シーンの音楽とともに、「ファンタジースプリングス」という新たな夢の始まりにミッキーマウスやミニーマウスたちが想いを巡らせます。

冒頭でも流れる「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」は、「ファンタジースプリングス」のCMにも使用され、「ファンタジースプリングス」を象徴する楽曲として親しまれてきました。

ミッキーマウスとミニーマウスがファンタジーの世界に耳を澄ませると、『アナと雪の女王』『ピーター・パン』『塔の上のラプンツェル』の名曲がキャラクターたちの声とともに聞こえてきます。

水上グリーティングの後半には、ドナルドダックたちが「ディズニーシー・トランジットスチーマーライン」に乗って登場し、魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界「ファンタジースプリングス」への期待感を一層高めてくれました。

東京ディズニーリゾートのお正月2024

ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーシー) ※初音源化ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーランド) ※初音源化

2024年の1月には、お正月限定のプログラムが実施され、東京ディズニーシーと東京ディズニーランドの「ニューイヤーズ・グリーティング」の音楽が一新!

和服姿のミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが新年の始まりをお祝いしました。

お正月ならではの華やかなプログラムを彩った、新たな音楽が今回初めて音源化されます。

ディズニーの仲間たちによる「おめでとう!」の掛け声がとっても楽しい雰囲気に。

お正月にワクワクしたり、新年の目標や抱負、叶えたい願いを話す様子は、こちらまで気持ちを新たに、前向きな気分になれます。

「ニューイヤーズ・グリーティング(東京ディズニーランド)」は、「ミニーマウス」の詠む短歌も聞くことができます☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第1弾「ミニーのファンダーランド」

ミニー@ファンダーランド(エディット・バージョン) ※初CD化

2024年1月にスタートした、東京ディズニーランドの新たなスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」。

2024年1月10日から3月19日まで、“ミニーマウスが夢に描いた大好きなものでいっぱいのファンタジーな世界”をテーマにしたスペシャルイベント「ミニーのファンダーランド」を開催!

「ミニーのファンダーランド」では、新しいエンターテイメントプログラム「ミニー@ファンダーランド」がパレードルートおよびキャッスル・フォアコートで公演されました。

これまでデジタル配信のみで楽しむことができた「ミニーのファンダーランド」より「ミニー@ファンダーランド(エディット・バージョン)」が初めてCDに収録されます。

今回の「ミニー@ファンダーランド(エディット・バージョン)」では、「Polka-Dotted Funderland」と「Oh, Oh, Oh, Hey Minnie!」を収録。

ハートのアクセサリーやラブリーなドット柄で彩られたとびきりキュートなコスチュームを身にまとったミニーマウスたちが、大きなリボンが特徴的なきらびやかな6台のフロートに乗って登場した「ミニー@ファンダーランド」。

はじけるようなメロディとキャッチーな歌詞で、誰もがたちまちミニーに夢中に!

ダンスタイムのパートはミッキーマウスたちの掛け声にあわせて一緒に盛り上がれます☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第2弾「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」

ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より) ※初CD化クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(ピートフロート)※初音源化

2024年4月9日からは、ドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」が開催されました。

ドナルドダックが夢に描いた理想の街“ダックシティ”では、なんでもかんでもドナルドがスーパースター☆

パーク中が、日常ではありえない、ドナルドの理想の世界へと様変わりしていました。

そんな「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」より「ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より)」が初めてCDに収録。

「ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より)」はパレード内でたっぷりと聴くことができる、ドナルドダックをみんなで称える歌詞と明るいメロディが印象的な1曲。

さらに、東京ディズニーリゾートのエンターテイメントに初めて登場したピートがフィーチャーされた「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(ピートフロート)」の初音源化も実現しました。

2曲通して聞くと、「ウィー・ラブ・ドナルド!」と「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!(ピートフロート)」はメロディと歌詞がよく似ていることに気づきます。

ピートと彼の相棒であるMCとの軽快な掛け合いもたっぷり収録されていて、何度でも聞きたくなるユニークな楽曲になっています。

「ディズニー・ハロウィーン2024」

ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(エディット・バージョン) ※初CD化ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(ショーモード:ミッキーマウス/マレフィセント/ジャファー) ※初音源化ディズニー・ハロウィーン・グリーティング(2024) ※初音源化

2024年10月1日から11月7日に開催された「ディズニー・ハロウィーン2024」では、東京ディズニーランドのお昼のパレードがリニューアル。

新たに始まった「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」が大きな話題となりました。

その「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」のエディット・バージョンが初CD化!

新パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」では、おなじみのディズニーヴィランズが、魅力的に飾り付けたパーティー会場と刺激的な音楽・パフォーマンスを携え、最高にクールでゴージャスなハロウィーンパーティーを開催!

ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとゲストはヴィランズに招待され、妖しくもとびきりエキサイティングなひとときを楽しみます。

パーティー会場らしいリズミカルなサウンドの中、時折妖しげな笑い声が聞こえてきて、目の前にフロートが通過していく様子が目に浮かびます。

さらに、ショーモードの音楽から「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”(ショーモード:ミッキーマウス/マレフィセント/ジャファー)」が初音源化。

ドクター・ファシリエの言葉がショーモードスタートの合図!

マレフィセント、ジャファー、ミッキーマウスのボイスも加わり、ボルテージがどんどん高まっていきます☆

東京ディズニーシーからも、新しい演出が加わったエンターテイメントプログラムの音楽「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング(2024)」が初音源化。

たくさんのお菓子と大きなパンプキンを載せた船でミッキーマウスたちがやってくる「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」。

トリック・オア・トリートをテーマにした、明るく賑やかなハロウィーンです!

ダンスの種類は楽しく愉快な「トリートダンス」と、ちょっと怖い「トリックダンス」の2種類。

一緒に踊りたくなるような不思議で楽しいハロウィーンの楽曲になっています☆

楽曲の歌詞に加えて、ショーやパレードの写真もたっぷり掲載された、オールカラー36ページのブックレット付き。

各エンターテイメントの楽曲と一緒に、2024年のパークの思い出がたっぷり詰まった写真の数々が楽しめる、充実の内容です。

2024年の東京ディズニーリゾートの思い出をひとまとめにしたアルバム。

2025年1月29日に発売された『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック 〜リメンバー2024〜』の紹介でした☆

アルバムの詳細はこちら:https://www.universal-music.co.jp/p/uwcd-6068/

寄稿/MezzoMiki(https://mezzomiki.jp/)

編集/あずさゆみ(Dtimes.jp)

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パークの一年を音楽とともに振り返り!CD/デジタルアルバム『ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート®・ミュージック 〜リメンバー2024〜』 appeared first on Dtimes.