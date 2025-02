パンダの着ぐるみを身に纏ったアー写公開！なないろパンダちゃん。

GDL ENTERTAINMENTが、3組目となる新アイドルグループを発足。

なないろパンダちゃん。

GDL ENTERTAINMENTが、3組目となる新アイドルグループを発足しました。

グループ名は『なないろパンダちゃん。』(略:ななパン)。

メンバーは、ミントグリーン担当:松尾リコ、黄色担当:八児姫愛(やちごひな)、赤色担当:姫乃もあ、水色担当:甘夢(あまゆめ)めると、ピンク色担当:小莉幸(おりこう)あい、ロイヤルブルー担当:音琴(ねこと)なるみ、オレンジ色担当:星月菜夢(ほしづきなゆ)の、7人組アイドルグループだ。

2025年2月10日(月)、公式X(旧:Twitter)でメンバー情報をパンダの着ぐるみを身に纏ったアー写で公開し、ファンの間で「可愛い!!」「なんだこのパンダちゃんたちは!!」と数々の話題をよんでいる。

『なないろのパンダちゃんと一緒に創っていく、最高のパンダフルストーリー!』とキャッチーに謳ったコンセプトで、心が躍らされてしまうフレーズだ。

さらにデビューライブ情報も解禁し、2025年2月22日(土)『IDOL ∞ INFINITY vol.5』、ヒューリックホール東京にてお披露目となる。

アイドル界に革命が起きそうな、なないろパンダちゃん。

彼女たちは一体どんなライブパフォーマンスをするのか、今後の活動に目が離せない。

《デビューライブ概要》

日程 : 2025年2月22日(土)

会場 : ヒューリックホール東京

LIVE : 12:20〜12:40

特典会 : 13:00〜14:00

