柴田自動車は、2025年2月22日(土)〜23日(日)にパシフィコ横浜で開催される日本最大級のクラシックモーターショー「ノスタルジック2デイズ2025」に出展します。

ノスタルジック2デイズ2025

会期 :2025年2月22日(土)・23日(日)10:00〜17:00

会場 :パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

展示ホール:B〜D

柴田自動車は、2025年2月22日(土)〜23日(日)にパシフィコ横浜で開催される日本最大級のクラシックモーターショー「ノスタルジック2デイズ2025」に出展。

期間中は、R31HOUSEの車両や同社タイヤやパーツを実際に見られます。

シバタイヤとシバホイールの展示販売、シバタイヤユーザーカーとしてポルシェ911の展示、中古車としてR31スカイラインの展示販売を行います。

ホイールやパーツについては10%オフでの販売を予定しています。

■展示概要

【展示車両】

R31スカイラインGTS-X 1台

R31スカイラインGTS-R 2台

1970年式ポルシェ911S 1台

【展示商品】

SHIBATIRE R23、R31、R50、NR01

SHIBAWHEEL G23、F23、S23

R31サスペンションキット

R31エキマニ

【グッズ販売】

R31HOUSE、SHIBATIREの商品を販売予定

<ブース番号>

B05

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post シバタイヤ・R31HOUSE出展 !ノスタルジック2デイズ2025 appeared first on Dtimes.