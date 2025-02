ONE OK ROCKが、国内ツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』を開催する。

本ツアーは、2025年8月半ばの大分を皮切りに、神奈川、北海道、大阪の計4カ所7公演にわたるスタジアムとドームを織り交ぜたツアーとなっており、8月末には日産スタジアムにてライブが開催される。

また、2月21日にリリースされるニューアルバム『DETOX』の初回限定盤と通常盤の初回プレス分には、本ツアーのチケット先行抽選シリアルナンバーが封入される。

(文=リアルサウンド編集部)