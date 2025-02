ONE OK ROCKÆüËÜ¥Ä¥¢ー·èÄê¡ªÂçÊ¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡õ¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■8月末には待望の日産スタジアムにてライブを開催!

ONE OK ROCKの日本ツアー開催が決定した。

8月半ばの大分を皮切りに、神奈川、北海道、大阪の計4ヵ所7公演にわたるスタジアムとドームを織り交ぜたツアーとなっており、8月末には待望の日産スタジアムにてライブが開催される。

2月21日に前作から約2年半ぶりとなるニューアルバム『DETOX』をリリースし、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは過去最大規模となる北米ツアーが発表されており、2024年に開催された『PREMONITION WORLD TOUR』からの勢いは止まらない。

また、2月21日に発売されるニューアルバム『DETOX』の初回限定盤と通常盤の初回プレス分には、本ツアーのチケット先行抽選シリアルナンバーが封入される。

ライブ情報

『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』

08/16(土)大分・クラサスドーム大分

08/17(日)大分・クラサスドーム大分

08/30(土)神奈川・日産スタジアム

08/31(日)神奈川・日産スタジアム

09/06(土)北海道・大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)

09/13(土)大阪・ヤンマースタジアム長居

09/14(日)大阪・ヤンマースタジアム長居

リリース情報

2025.02.21 ON SALE

ALBUM『DETOX』

ツアー詳細

https://oneokrock-pf.com/feature/detoxjapantour

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/