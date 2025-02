南アメリカの中央部にあるボリビアでは、中国製の人工衛星を用いた衛星インターネットが主流なのですが、ユーザーの速度への不満が大きく、政府が利用を禁止したStarlinkのアンテナを密輸する人が出てきているそうです。Bolivians smuggle Starlink to escape China-backed internet - Rest of World日本はネット環境に恵まれた国で、広い地域で高速インターネットを使用可能ですが、世界には高速ではないインターネットの環境すら十分ではない国・地域があります。その1つがボリビアです。

ボリビアは、標高4000m以上の山々が連なるアンデス山脈や、アマゾン川流域の熱帯雨林やサバンナなど、多彩な自然環境を抱える国です。1100万人いる人口は、多くが遠隔地に住んでいるため、インターネットの普及率はあまり高くなく、世界銀行のデータによると2020年にようやく人口の59.9%をカバーし、2022年に73.3%に達しています。World Development Indicators | DataBankhttps://databank.worldbank.org/reports.aspx?dsid=2&series=IT.NET.USER.ZSニュースサイトのRest of Worldによると、ボリビアでは2013年に打ち上げられ2014年から使用が始まった中国製の人工衛星「トゥパック・カタリ1」を使用した衛星インターネットサービスを国が提供しているのですが、このサービスを使用したときのネット接続速度は「ラテンアメリカで一番遅い」とのこと。都市部では光ファイバーの敷設が進み、「トゥパック・カタリ1」への依存度は下がっているものの、遠隔地のネット環境は改善されないままとなっています。SpaceXが展開する衛星インターネットサービスの「Starlink」に期待が寄せられるのは当然の成り行きだったのですが、ボリビアではサービスインすることなく、2024年8月には正式に禁止されています。このため、Starlinkが合法的に入手可能な隣国のチリやペルーの販売業者が、ボリビアのユーザーに対してStarlinkのアンテナを直接「密輸」するような状態が生まれているそうです。Starlinkのアンテナを入手したユーザーはRest of Worldに対して「信じられないほどの通信速度が出ています。『無制限』という言葉は、中断されることなく作業をして、アップロードして、ダウンロードすることなんです」と語り、Starlinkは首都・ラパスの光ファイバーサービスより優れているとも述べたとのこと。なお、政府は「行政の障壁をなくすため、より積極的に透明性の高い規制を進めている」と説明していますが、Starlinkの導入を推進している無所属議員のマリエラ・バルディビエソ氏はRest of Worldに対し「(高速インターネットは)国の発展に欠かせない基盤であり、先送りし続けることはできない優先課題だ」と述べています。バルディビエソ氏はボリビア議会で科学技術委員会の委員長を務めており、Starlinkを使用禁止にするという決定について、2024年10月に規制当局に説明を求めたものの、いまだに返答はないとのこと。「トゥパック・カタリ1」の運営に携わるボリビア宇宙庁のイヴァン・ザンブラナ氏は、SpaceXとボリビア政府はアメリカ大使館の仲介を受けて交渉を行っていたものの、2023年に突然交渉が打ち切られたと述べています。SpaceXはホスト国の政府と提携したり監督されたりすることなく、直接ユーザーと契約することを望んでいたそうで、ザンブラナ氏には「ボリビアの通信システムに悪影響を与えないよう、合法的に参入してほしいのです。しかし、イーロン・マスク氏は非常に横柄な態度でした。もっと協力的になってほしい」と語りました。ボリビア政府との交渉について、SpaceXはコメントしなかったとのことです。なお、「トゥパック・カタリ1」は運用期間が15年間という設定なので、2028年に寿命を迎えることになります。ザンブラナ氏は、2030年までの運用延長を希望した上で、低軌道衛星を用いた通信サービスとしてAmazonの「Project Kuiper」やカナダのTelesatと協議を始めたことを認めています。Amazonの衛星インターネット「Project Kuiper」はStarlinkに追いつけるのか? - GIGAZINE