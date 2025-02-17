¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎËãÌôµ¿ÏÇ¤ÇNetflix¤¬ÇÛµë¸¢Êü´þ¤â¡Ä±Ç²è¡Ø¾¡Éé¡Ù¡¢´Ú¹ñ¤Ç3·î26Æü¤Ë¸ø³«·èÄê
±Ç²è¡Ø¾¡Éé¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î´Ú¹ñ¸ø³«¤¬3·î26Æü¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¶¼Ç÷¤Î¸µ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¢´Ú¹ñÈÇ¥Ë¥³Æ°¤Ç7²¯²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿
¡Ø¾¡Éé¡Ù¤Ï¡¢Äï»Ò¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñ°Ï¸ë³¦¤ÎÅÁÀâÅª´ý»Î¥Á¥ç¡¦¥Õ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ê±é¼Ô¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ë¤¬¡¢À¸Íè¤Î¾¡Éé»Õ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¼Á¤ÇºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¯Ä©Àï¤òÉÁ¤¯¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñºÇ¹â¤Î´ý»Î¤ËÊ±¤·¤¿¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡ØÊÝ°Â´±¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å´ÆÆÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¹©ºî ¹õ¶âÀ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À©ºî²ñ¼ÒMOONLIGHT FILM¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤ÎW¼ç±é¤ÇNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Î°ãË¡ÌôÊªÍÆµ¿¤Ë¤è¤êÇÛ¿®¤ÏÃæ»ß¡£Âå¤ï¤ê¤ËBY4M STUDIO¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢·à¾ì¸ø³«¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£