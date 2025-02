Bloombergのマーク・ガーマン氏が、「Appleが純正のマップアプリに広告を表示する事を検討している」と報道しました。Apple and Meta Are Set to Battle Over New Area: Humanoid Robots - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-02-16/apple-and-meta-are-set-to-battle-over-new-area-humanoid-robots-m77mwid3

Also in Power On: Apple explores monetizing Maps, details on its upcoming new Mac Studio Display, why it brought TV+ to Android, thoughts on its Vision Pro software refresh and much more https://t.co/43hYWXYe8p— Mark Gurman (@markgurman) 2025年2月16日

Apple Maps Might Start Showing Ads - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/02/16/apple-maps-might-start-showing-ads/ガーマン氏は2022年にも「Appleは純正マップアプリに広告を表示するためのソフトウェア開発を進めている」と報じましたが、その時はAppleが方針を変更し、広告は搭載されませんでした。2025年2月16日、ガーマン氏は「Appleが純正マップアプリに広告を表示するというアイデアを再度検討している」と報道。前回と違い、今回はまだ開発作業が着手されておらず、すぐに導入される事はないとのこと。ガーマン氏によるとAppleが検討している広告はいわゆる「検索広告」とのこと。例えば、ファーストフードチェーンがユーザーが「ハンバーガー」や「フライドポテト」と検索した際に自身のお店が上位に表示されるよう広告を出稿することができます。検索広告はマップアプリでは一般的な広告で、Googleマップのほか、WazeやYelpなどのマップアプリなどで既に実装されています。Apple内でも、App Storeには既に検索広告が実装されており、ユーザーの検索キーワードに応じてアプリを宣伝する広告枠が表示されます。マップアプリに広告が導入された場合、Appleのサービス収入がさらに上昇する見通しです。