ONE OK ROCK、スタジアム＆ドーム日本ツアー開催決定
ONE OK ROCKの日本ツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025＞の開催が発表された。2025年8月16日の大分を皮切りに、神奈川、北海道、大阪の計4カ所7公演にわたるスタジアムとドームを織り交ぜたツアーだ。
2月21日には、前作から約2年半ぶりとなるニューアルバム『DETOX』がリリースされ、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは過去最大規模となる北米ツアーが開催される。
＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025。
2025年8月17日(日) 大分：クラサスドーム大分
2025年8月30日(土) 神奈川：日産スタジアム
2025年8月31日(日) 神奈川：日産スタジアム
2025年9月6日(土) 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)
2025年9月13日(土) 大阪：ヤンマースタジアム長居
2025年9月14日(日) 大阪：ヤンマースタジアム長居
https://oneokrock-pf.com/feature/detoxjapantour
ONE OK ROCK『DETOX』
初回限定盤（CD＋DVD）/ WPZR-31045/6 / 4,400円（税込）
通常盤（CD）/ WPCR-18719 / 3,300円（税込）
輸入盤（CD）/ 7567.860296
CD予約 https://bio.to/ONEOKROCK
デジタルアルバムのPre Add、Pre Save https://OOR.lnk.to/DTXPu
初回限定盤と通常盤の初回プレス分には、「ONE OK ROCK 2025 DETOX JAPAN TOU」のチケット先行抽選シリアルナンバーを封入。申し込み受付期間：4月26日(土)12:00〜5月11日(日)23:59
1. NASTY
2. Dystopia* （日本テレビ系『news zero』エンディングテーマ）
3. Tropical Therapy
4. Delusion:All （映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌）
5. Party’s Over
6. Puppets Can’t Control You* （TBS系 日曜劇場「御上先生」主題歌）
7. Tiny Pieces
8. This Can’t Be Us
9. +Matter （アサヒスーパードライ CMソング）
10. C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO
11. The Pilot *輸入盤、International Versionとは一部歌詞が異なったヴァージョンとなっております。
【DVD収録内容・初回限定盤のみ】
Studio Jam Session Vol. 6
1. Delusion:All
2. Tropical Therapy
■店舗別先着購入特典
下記CDショップで予約・購入いただいた方には先着購入特典をプレゼント
・Amazon.co.jp：メガジャケ https://x.gd/jCq8f
・楽天ブックス：シューレース https://x.gd/o6xfU
・セブンネットショッピング：コンビニエコバック https://x.gd/e2buS
・TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）：スマホサイズステッカー https://x.gd/tcF0r
・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：ピックキーホルダー https://x.gd/4oK7J
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗／TSUTAYAオンラインショッピング除く）：A4クリアファイル https://x.gd/LTgJo
・応援店(以下ECサイトを含む)：B3ポスター
ONE OK ROCK Official web store https://x.gd/ig7Jn
A!SMART https://x.gd/pNPV5
WARNER MUSIC STORE https://x.gd/jvP2D
※輸入盤は対象外となります。
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。
※特典対象外の店舗もございます。特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
※応援店の詳細は以下をご確認ください。
https://wmg.jp/oneokrock/news/89835/