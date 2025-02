ONE OK ROCKの日本ツアー<ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025>の開催が発表された。2025年8月16日の大分を皮切りに、神奈川、北海道、大阪の計4カ所7公演にわたるスタジアムとドームを織り交ぜたツアーだ。2月21日には、前作から約2年半ぶりとなるニューアルバム『DETOX』がリリースされ、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは過去最大規模となる北米ツアーが開催される。

ONE OK ROCK『DETOX』



2025年2月21日発売初回限定盤(CD+DVD)/ WPZR-31045/6 / 4,400円(税込)通常盤(CD)/ WPCR-18719 / 3,300円(税込)輸入盤(CD)/ 7567.860296CD予約 https://bio.to/ONEOKROCKデジタルアルバムのPre Add、Pre Save https://OOR.lnk.to/DTXPu初回限定盤と通常盤の初回プレス分には、「ONE OK ROCK 2025 DETOX JAPAN TOU」のチケット先行抽選シリアルナンバーを封入。申し込み受付期間:4月26日(土)12:00〜5月11日(日)23:591. NASTY2. Dystopia* (日本テレビ系『news zero』エンディングテーマ)3. Tropical Therapy4. Delusion:All (映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌)5. Party’s Over6. Puppets Can’t Control You* (TBS系 日曜劇場「御上先生」主題歌)7. Tiny Pieces8. This Can’t Be Us9. +Matter (アサヒスーパードライ CMソング)10. C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO11. The Pilot 3*輸入盤、International Versionとは一部歌詞が異なったヴァージョンとなっております。【DVD収録内容・初回限定盤のみ】Studio Jam Session Vol. 61. Delusion:All2. Tropical Therapy■店舗別先着購入特典下記CDショップで予約・購入いただいた方には先着購入特典をプレゼント・Amazon.co.jp:メガジャケ https://x.gd/jCq8f・楽天ブックス:シューレース https://x.gd/o6xfU・セブンネットショッピング:コンビニエコバック https://x.gd/e2buS・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く):スマホサイズステッカー https://x.gd/tcF0r・HMV(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く):ピックキーホルダー https://x.gd/4oK7J・TSUTAYA RECORDS(一部店舗/TSUTAYAオンラインショッピング除く):A4クリアファイル https://x.gd/LTgJo・応援店(以下ECサイトを含む):B3ポスターONE OK ROCK Official web store https://x.gd/ig7JnA!SMART https://x.gd/pNPV5WARNER MUSIC STORE https://x.gd/jvP2D※輸入盤は対象外となります。※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。※特典対象外の店舗もございます。特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。※応援店の詳細は以下をご確認ください。https://wmg.jp/oneokrock/news/89835/