9mm Parabellum Bulletが、2月20日(木)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.36を生配信する。生配信には菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろが出演し、現在開催中の<9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」>のこれまでの公演の振り返りから、今後控える東京・名古屋・大阪・神奈川のZepp公演に向けての話を語る番組となる。番組内では、現在開催中のツアーのライブ映像も配信される。

配信情報

<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.36>

配信日:2025年2月20日(木) 19時30分スタート

出演:菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろ

配信URL : https://youtube.com/live/n1nA4UignG0?feature=share

ライブ・イベント情報

9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025

<YOU NEED FREEDOM TO BE YOU>

2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30

3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00

3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00



<「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜>

2025年3月17日(月) KT Zepp Yokohama

OPEN:17:30 START:18:30

9mm Parabellum Bulletは2024年結成20周年。10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースし、現在<9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」>を開催中。ツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて<9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜>として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。