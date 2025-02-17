9mm Parabellum Bullet、「カオスの百年」vol.36を配信
9mm Parabellum Bulletが、2月20日(木)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.36を生配信する。生配信には菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろが出演し、現在開催中の＜9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」＞のこれまでの公演の振り返りから、今後控える東京・名古屋・大阪・神奈川のZepp公演に向けての話を語る番組となる。番組内では、現在開催中のツアーのライブ映像も配信される。
配信情報
配信日：2025年2月20日(木) 19時30分スタート
出演：菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろ
配信URL : https://youtube.com/live/n1nA4UignG0?feature=share
ライブ・イベント情報
＜YOU NEED FREEDOM TO BE YOU＞
2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30
3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00
3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00
＜「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞
2025年3月17日(月) KT Zepp Yokohama
OPEN:17:30 START:18:30