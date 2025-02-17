¡Ú¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¤µ¤ó¡ÛµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡¡¡ÖºòÇ¯¤è¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
17Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡Ù¤Î²ÏËÜ½à°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢18Æü¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¤µ¤ó¡ÛµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡¡¡ÖºòÇ¯¤è¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤è¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤è¤ê¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¹¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀìÌç¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¼«Ê¬¤Ë¼£¤¹»þ´Ö¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Ê²ÏËÜ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢µ¤Ä¹¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤¦¤¾¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÏËÜÀèÀ¸¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£Éü³èÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û