TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±ÅÔÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáÄÌ±¿Å¾ÌÈµö¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2024Ç¯12·î¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÄÌ³ØÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¦¶á´´Éô¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Âç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÄÌ³ØÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£