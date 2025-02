プライム・ビデオが発表

プライム・ビデオは17日、独占生配信するボクシング興行「Prime Video Boxing 11」(24日、東京・有明アリーナ)の豪華出演陣を発表した。村田諒太氏、西岡利晃氏、山中慎介氏が登場する。

同日は那須川天心(帝拳)がジェーソン・モロニー(オーストラリア)とバンタム級世界ランカー対決を迎える。WBC世界同級王者・中谷潤人(M.T)はダビド・クエジャル(メキシコ)と3度目の防衛戦。WBA世界同級王者・堤聖也(角海老宝石)は、初防衛戦で比嘉大吾(志成)を迎え撃つ。

元WBA世界ミドル級スーパー王者の村田氏はゲスト解説として出演。元WBC世界スーパーバンタム級王者の西岡氏、WBC世界バンタム級王座を12度防衛した山中氏は解説を務める。Amazonプライム会員なら追加料金なしで視聴可能。実況は鈴木健、中野謙吾、山本紘之、弘竜太郎のアナウンサーが担当する。

村田氏は発表を通じ、以下のコメントを寄せた。

「この度は『Prime Video Boxing 11』の開催おめでとうございます。今回は日本が中心となっているバンタム級のタイトルマッチ2試合に加え、その戦線に入っていくであろう那須川天心選手が世界ランカーで強豪として知られるジェーソン・モロニー選手と戦う注目の試合が目白押しのイベントになります。この試合を機にさらにバンタム級が動いていくのではないでしょうか。今後の試金石となる『Prime Video Boxing 11』、ぜひ一緒に盛り上がりましょう!」

プライム・ビデオでは、ボクシング専門情報番組「ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ」を配信中。今興行では会場から同番組を生配信する初の試みを実施する。俳優で大のボクシング好きの香川照之、元世界3階級制覇王者・長谷川穂積氏、山中氏、世界的ボクシングカメラマンの福田直樹氏によるトークを届ける。

興行の試合順は以下の通り。

第1試合:ライト級4回戦 木内凌祐(セレス) vs フエンテス北嶋(E&Jカシアス)

第2試合:73.25キロ契約6回戦 赤井英五郎(帝拳) vs 盛合竜也(ワタナベ)

第3試合:WBA世界バンタム級タイトルマッチ 堤聖也(角海老宝石) vs 比嘉大吾(志成)

第4試合:バンタム級10回戦 那須川天心(帝拳) vs ジェーソン・モロニー(オーストラリア)

第5試合:WBC世界バンタム級タイトルマッチ 中谷潤人(M.T) vs ダビド・クエジャル(メキシコ)



