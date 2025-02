小室哲哉が自身のヒット曲について詳細に語る書籍が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『小室哲哉 作曲の思考』2月18日に発売

小室哲哉が自身のヒット曲を語った書籍『小室哲哉 作曲の思考』が、2月18日に発売される。

作曲家/音楽プロデューサーとして、また2024年に40周年を迎えたTM NETWORKのリーダーとして活躍を続ける小室哲哉が、自身が手掛けたヒット曲の制作過程を解説。1曲につき1~2時間に及ぶ取材を元に、作曲、編曲にとどまらず作詞、プロデュースに至るまで、多角的にそのクリエイションの源泉と思考の過程を明らかにする。

各楽曲の歌詞とコード進行表も掲載。また、解説内容に合わせて随時、対照用のコード進行も本文中に用意され、さらに制作のポイントとなった機材も紹介される。

なお、本書は初版限定でNFTデジタル特典も用意。本書に収録の8曲の中からランダムで1曲分のインタビュー音声(抜粋)をNFTデジタル特典として取得できる。

※特典を楽しむためにはFanTopの会員登録とアプリ(無料)が必要。

YouTubeにて、NFTデジタル特典のダイジェストも公開中だ。

書籍情報

2025.02.18 ON SALE

『小室哲哉 作曲の思考』

著者:小室哲哉

【掲載楽曲(発表順)】

TM NETWORK「Get Wild」

trf「EZ DO DANCE」

中森明菜「愛撫」

H Jungle with t「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント」

globe「DEPARTURES」

安室奈美恵「SWEET 19 BLUES」

TM NETWORK「Whatever Comes」

西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」

