旭化成ホームプロダクツから、毎年人気のディズニーキャラクターをあしらった「ジップロック」が登場!

フリーザーバッグ、スクリューロック、コンテナーから4種・4商品が数量限定で発売されます☆

ジップロック「2025年春 ディズニーキャラクターデザインシリーズ」

価格:オープン

発売予定:2025年3月1日(土)

販売店舗:全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなど

毎年、春と秋に期間限定で発売している人気のディズニーキャラクターをプリントした「ジップロック」シリーズから、2025年春デザインが登場。

春らしいお花の中で元気いっぱいな「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、そして「チップとデール」の限定デザインが登場します。

今回のシリーズでは、ジッパー付きバッグタイプのジップロックフリーザーバッグをはじめ、スクリューロックとコンテナーが揃ったラインナップで展開。

食品保存としての活用だけでなくお出かけのお弁当やおやつの持ち運び、小物の収納など、アイデア次第で幅広いシーンと用途で愛用できます。

ジップロック フリーザーバッグ M 40枚入 <Disney> 25

サイズ:縦189×横177×厚さ0.06mm

ホワイトのデザインが使いやすい「ジップロック フリーザーバッグ」が2025年春もラインナップ。

春らしいたくさんのお花と「ミニーマウス」のイラストがクリアの背景に映えるデザインです。

「ジップロック スクリューロック」のデザインとおそろいのため一緒に使いやすいのもポイント。

お出かけの際のおやつや小物の持ち運びなど、様々な用途で愛用できるサイズになっています。

ジップロック スクリューロック 473ml 1個入 <Disney> 25

サイズ︓473ml 縦118×横118×高さ80mm

色鮮やかなお花に囲まれた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が両面に描かれたスクリューロック。

側面のデザインに合わせたオレンジのフタもポイントです。

深さ違いの「ジップロック スクリューロック 730ml」と重ねることもできるため、色分けをして小物を管理するにも便利。

スクリュー式のフタは密閉性が高いので水分を多く含む食材の保存にもぴったりです。

※フタをしっかり閉めて使用ください

ジップロック スクリューロック 730ml 1個入 <Disney> 25

サイズ:730ml 縦118×横118×高さ108mm

ピンクのフタと色とりどりのお花の中に元気いっぱいな「ミニーマウス」が描かれた春らしさを感じられるスクリューロック。

473mlより高さがあるので、ネクタイを丸めて収納したり、型崩れが心配なヘアアクセサリーなどの小物を保管する際にも活躍してくれます。

フタごと電子レンジで加熱できるので多めに作ったスープの保存にも便利です。

※レンジで加熱の際はフタをずらして使用ください

ジップロック コンテナー 長方形480ml&820ml 各1個入 <Disney> 25

サイズ︓

・長方形480ml 縦117×横156×高さ53mm

・長方形820ml 縦117×横156×高さ83mm

お花でかたどられた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、そして頬杖をつく「チップとデール」が春の芝生を連想させるグリーンの背景に映えるコンテナー。

深さ違いのコンテナーのセットで、深型の方はサンドウィッチのように高さのある食品に、浅型の方はおかずやフルーツなど、様々な食品の保管や持ち運びに便利です。

また、長方形のため、のりなどのスティック状の文房具やチューブのスキンケアアイテムなど長さのある小物の収納でも活躍します。

自宅での使用はもちろん「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「チップ」と「デール」とともに、お出かけ先でも楽しめる「ジップロック」シリーズ。

2025年3月1日より全国で販売される、ジップロック「2025年春 ディズニーキャラクターデザインシリーズ」の紹介でした☆

© Disney

※電子レンジの耐熱性など、商品スペックは、通常品と同じです

※数量限定品のため、なくなり次第販売終了となります

※「Ziploc」「ジップロック」「スクリューロック」は旭化成ホームプロダクツ株式会社の登録商標です

