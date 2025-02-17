田中美久、腹筋＆美バスト際立つビキニ姿が話題「完璧ボディ」「ギャップ最強」
【モデルプレス＝2025/02/17】元HKT48の田中美久が16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。美しいバストと腹筋が際立つビキニ姿に、注目が集まっている。
【写真】田中美久、美バスト＆腹筋際立つ白ビキニ姿
田中は「ムチムチと腹筋と…」とつづり、写真を投稿。白のビキニ姿で、美しいバストと引き締まった腹筋を披露した。
この投稿にファンからは「完璧ボディ」「スタイル良すぎる」「本当にかわいい」「ムチムチと腹筋のギャップ最強」「メリハリが素晴らしい」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】田中美久、美バスト＆腹筋際立つ白ビキニ姿
◆田中美久、腹筋＆美バスト披露
田中は「ムチムチと腹筋と…」とつづり、写真を投稿。白のビキニ姿で、美しいバストと引き締まった腹筋を披露した。
この投稿にファンからは「完璧ボディ」「スタイル良すぎる」「本当にかわいい」「ムチムチと腹筋のギャップ最強」「メリハリが素晴らしい」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
ムチムチと腹筋と…?? pic.twitter.com/9qW46NTWpJ— 田中 美久 (@miku_monmon3939) February 16, 2025
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