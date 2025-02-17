田中美久（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2025/02/17】元HKT48の田中美久が16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。美しいバストと腹筋が際立つビキニ姿に、注目が集まっている。

【写真】田中美久、美バスト＆腹筋際立つ白ビキニ姿

◆田中美久、腹筋＆美バスト披露


田中は「ムチムチと腹筋と…」とつづり、写真を投稿。白のビキニ姿で、美しいバストと引き締まった腹筋を披露した。

この投稿にファンからは「完璧ボディ」「スタイル良すぎる」「本当にかわいい」「ムチムチと腹筋のギャップ最強」「メリハリが素晴らしい」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）



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