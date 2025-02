Webデザイナー向け情報配信サイトのNoupeはこのほど、「9 Reasons Why Short-Form Video Content Is Dominating Online Marketing in 2025 - noupe」において、短編動画コンテンツがマーケティングの世界を席巻しているとしてその理由と動画作成のヒントを公開した。近年はYouTubeショートや、TikTokのバイラルダンス、Instagramリールなどの短編動画が消費者に好まれる傾向にあり、ブランド戦略に影響を与えている。Noupeはその9つの理由を挙げ、2025年のマーケティングの主役になると力説している。9 Reasons Why Short-Form Video Content Is Dominating Online Marketing in 2025 - noupe