¤¤ç¤¦¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¥¹¥¿¡¼¥È¡¡47Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÆü¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¿½¹ðÂÎ¸³¡ÖÊØÍø¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¿½¹ð¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ê81¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×
¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³ÎÄê¿½¹ð¡£Åìµþ¤ÎÉÊÀîÀÇÌ³½ð¤Ç¤Ï¡¢47Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÆü¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿¿½¹ð¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÀìÍÑ¤Î¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¡¢¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¼«Æ°ÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊØÍø¤Ê¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤ÏÍè·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£