»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÊóÆ»¤á¤°¤ë²±Â¬¤Ë·üÇ°¡Ö²¿¤«¤ò±£¤½¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡±²Ãæ¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê47¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥«¥¸¥ÎÊóÆ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡¢¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶Ë´¨¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Èº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡É¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹âÈæÎÉ¤¬YouTube¤Ç¥«¥¸¥Î¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿µÈËÜ¶½¶È¤¬°ìÉô¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤¿¤³¤È¤â²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Ö°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¿äÄê¤Ç300Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¤È¡¢¡ÖËÍ¤Îµ²±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢YouTube¤ÎÇÛ¿®¤È¤«¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÇÛ¿®¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤Æ¤ë¤È¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î½êÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ö¾ð¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¡£²¿¤«¤ò±£¤½¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤ë·Á¤¬À°¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢²²Â¬¤È¤«¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤¬µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¡¢È¿¾Ê¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ËÜÅö¤ª¤â¤·¤í¤¤¸åÇÚ¤À¤·¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤¿Áá¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶Ë´¨¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Èº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡É¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹âÈæÎÉ¤¬YouTube¤Ç¥«¥¸¥Î¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿µÈËÜ¶½¶È¤¬°ìÉô¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤¿¤³¤È¤â²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î½êÂ°¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ö¾ð¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¡£²¿¤«¤ò±£¤½¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤ë·Á¤¬À°¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢²²Â¬¤È¤«¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤¬µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£·ë²Ì¡¢È¿¾Ê¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ËÜÅö¤ª¤â¤·¤í¤¤¸åÇÚ¤À¤·¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤¿Áá¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£