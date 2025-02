セブン‐イレブンで『にゃんこ発見!』と題し、2月22日の「猫の日」に向けたスイーツなどが続々登場!

猫をモチーフにしたスイーツやナゲットなどが、前回を大きく超える全23種類もラインナップされています☆

セブン‐イレブン『にゃんこ発見!』スイーツ

発売日:2025年2月14日(金)より順次

取扱店舗:全国のセブン‐イレブン店舗

セブン‐イレブンに、「猫の日」に合わせて『にゃんこ発見!』と題した、猫をモチーフにしたスイーツなどが続々登場!

猫はペットとして人気が高く、日本のみならず世界中で愛されており、各国で「猫の日」が制定されています。

日本の「猫の日」は、「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる記念日を」という趣旨のもと、猫の鳴き声「にゃん・にゃん・にゃん」の語呂合わせから2月22日が「猫の日」として選ばれ、制定されました。

この記念日に合わせて様々なイベントやキャンペーンが行われています。

セブン‐イレブンでも、「猫の日」に合わせて、かわいらしい猫のデザインや猫に関連するスイーツなどが多数ラインナップ!

猫の顔型をモチーフにしたホットスナックの「サクにゃげ」や、肉球をイメージした「肉球ティにゃミス」、尻尾をイメージした「ねこのしっぽみたいなパン」などが販売されます。

オリジナルおよびセブン‐イレブン限定・先行販売14種類、その他9種類、合計で23種類の、前回を大きく超える豊富な猫メニューが楽しめる企画です☆

サクにゃげ(うま塩)/(チーズ味)

価格:259.20円(税込)

発売日:2025年2月14日(金)より順次

猫の顔型をモチーフに仕上げたチキンナゲット。

軽くサクサクした衣と弾力のある食感が特長です。

「チーズ味」のほか、

「うま塩」から、お好みの味わいが楽しめます☆

肉球ティにゃミス

価格:299.16円(税込)

発売日:2025年2月16日(日)より順次

ぷにぷにとした猫の肉球をイメージしたティラミスホイップクリームを天面にしぼったティラミス。

じゅわっとコーヒーの風味が広がるココアスポンジが特長です。

肉球のおだんご きにゃこムース&黒糖ゼリー

価格:324円(税込)

発売日:2025年2月16日(日)より順次

大福とお団子を乗せて肉球を表現したスイーツ。

三温糖を使用したコクのあるきなこムースは黒糖ゼリーとの相性が抜群です!

とろ〜りにゃたらし

価格:213.84円(税込)

発売日:2025年2月16日(日)より順次

猫の肉球をイメージしたお団子がかわいい「とろ〜りにゃたらし」

さっぱりとした甘じょっぱいみたらしタレをたっぷりかけた仕立てです。

肉球みたいなミルククリームパン

価格:194.40円(税込)

発売日:2025年2月18日(火)より順次

猫の肉球をイメージし一つひとつ生地の形を整えたミルククリームパン。

練乳の甘さとコクのあるクリームがサンドしてあります。

ねこのしっぽみたいなパン キャラメルホイップ

価格:181.44円(税込)

発売日:2025年2月18日(火)より順次

猫のしっぽをイメージして上生地をしましま模様に絞って焼き上げた「ねこのしっぽみたいなパン キャラメルホイップ」

中にはキャラメルホイップクリームが挟んであります。

CACAOCATひとくちミルクチョコレートアイス

価格:278.64円(税込)

発売日:2025年2月18日(火)より順次

MADE IN北海道のチョコレートブランド「CACAOCAT」監修のミルクチョコレートアイス。

北海道産生クリームと口どけなめらかなミルクチョコを使用したアイスクリームです。

森永 にゃんダース きにゃこ味

価格:239.76円(税込)

発売日:2025年2月11日(火)より順次

※セブン‐イレブン先行販売

猫のイラスト入りパッケージが特長の森永ダース。

きなこ風味チョコレートをホワイトチョコレートで挟んだ3層仕立てです。

「猫の日」キャンペーン

実施期間:2025年2月17日(月)〜2月23日(日)7日間

応募期間:2025年2月28日(金)まで

賞品「限定猫デザインQUOPAY」:2,222円分…2,222名/222円分…2万2,222名

「猫の日」に合わせたキャンペーンも実施中。

オリジナルスイーツ・パン・揚げ物惣菜を2個購入された方の中から抽選で、セブン‐イレブン限定「猫デザインQUOPAY」がプレゼントされます☆

猫好きにはたまらない、猫をモチーフにしたキュートなスイーツやパンたち!

セブン‐イレブンの『にゃんこ発見!』メニューは、2025年2月14日より順次販売中です。

※写真はイメージです。実際の商品が画像と異なる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ネコ型ナゲットや肉球型パンなど全23種!セブン‐イレブン『にゃんこ発見!』 appeared first on Dtimes.