¤¢¤é¤Ý¤ó¡¢ANZENÌ¡ºÍ¡È²ò»¶Ä¾¸å¡É¤Î·î¼ý¡Ö480±ß¡×¤Ë¡¡MAX·î¼ý¤«¤é¤Î¾×·â³Êº¹¡Ö¼«Ê¬¤â¥¹¥´¤¤¤È´ª°ã¤¤¡×
¡¡¸µANZENÌ¡ºÍ¤Î¤¢¤é¤Ý¤ó¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêÊý¡¦¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡È¥³¥Ð¥ó¥¶¥á·Ý¿Í¡É¤Î¶ìÇº¤È¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Ë¤è¤ëÅ¾Íî·à¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤é¤Ý¤ó¤¬¡È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡ÉÀèÇÚ·Ý¿Í
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó»þÂå¤ÎMAX·î¼ý680Ëü±ß¡¢¥³¥ó¥Ó²ò»¶Ä¾¸å¤Î·î¼ý480±ß¡×¤È¾×·â¤Î¼ýÆþ³Êº¹¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ò»¶¸å¤Ë¡Ö94Ï¢µÙ¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¶õÇò´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤â¥¹¥´¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎËý¿´¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ß¤ä¤¾¤ó¤È¤Ï¡¢2ºÐ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¡¢·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÆó¿Í¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Î´ë²è¤Ç¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î»Å»ö¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò°ìÈÖ°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤Î°½ÉôÍ´Æó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤òËÍ¤è¤ê¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¡ÖÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¡ª¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢Ä´»Ò¾è¤ê¹ÔÆ°¤òÏ¢È¯¡£¥³¥ó¥Ó³Êº¹¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Èå«¡É¤Ë¤¹¤¬¤ê¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¥³¥Ð¥ó¥¶¥á²½¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤é¤Ý¤ó¤¬¡È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡ÉÀèÇÚ·Ý¿Í
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó»þÂå¤ÎMAX·î¼ý680Ëü±ß¡¢¥³¥ó¥Ó²ò»¶Ä¾¸å¤Î·î¼ý480±ß¡×¤È¾×·â¤Î¼ýÆþ³Êº¹¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ò»¶¸å¤Ë¡Ö94Ï¢µÙ¡×¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¶õÇò´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤â¥¹¥´¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎËý¿´¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò°ìÈÖ°ú¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤Î°½ÉôÍ´Æó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤òËÍ¤è¤ê¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¡ÖÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¡ª¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¾¡ª¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢Ä´»Ò¾è¤ê¹ÔÆ°¤òÏ¢È¯¡£¥³¥ó¥Ó³Êº¹¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Èå«¡É¤Ë¤¹¤¬¤ê¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ä¤¾¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¥³¥Ð¥ó¥¶¥á²½¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£