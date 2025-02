【ガチャ日本上陸60周年】2月17日 発表

タカラトミーアーツは、「ガチャ日本上陸60周年プロジェクト」を2月17日に発表した。

同社カプセルトイ「ガチャ」の日本上陸60周年を迎え、SNS投稿キャンペーンや新フィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」を展開する。

「ガチャ日本上陸60周年お祝い投稿キャンペーン」

期間:2月17日~3月2日23時59分まで

本キャンペーンは、InstagramまたはXに「#ガチャ60周年」のハッシュタグを付けて好きなガチャの写真や想い出エピソードなどを投稿し、投稿した方の中から抽選で計20名に60周年のお祝いとして「ガチャ日本上陸60周年記念企画商品」である「ガチャ貯金箱<ガチャ2 Ezモデル>」がもらえるキャンペーンとなっている。

ガチャから生まれたBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」

タカラトミーアーツ初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」の展開を、日本国内と海外で同時展開。「ペリッ」とミシン目をめくると、「ハッピー」に出会えるブラインドBOXフィギュアが収録されている。

「PERIHAPI!」では、カプセルに入らない「TWINCHEES」より大きいサイズのフィギュアを、クリアパーツやマット彩色など細部までこだわって造り上げ、ミシン目の付いたブラインドBOXに入れて販売される。

「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」(PERIHAPI! HELLO KITTY AND FRIENDS OKIGAECHU)

価格:1個1,870円/全6種+シークレット2種・ブラインドパッケージ

(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ、

シークレット2種)

8月 発売予定

本体サイズ:全高約約41~76mm

対象年齢:15歳以上

取扱い場所:日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップ他/アジアの国と地域

「PERIHAPI!Hide &Seek かくれんぼディズニーキャラクター」(PERIHAPI! HIDE & SEEK KAKURENBO DISNEY CHARACTERS)

価格:1個1,870円/全6種・ブラインドパッケージ

(ミッキーマウス、ドナルドダック、ディズニースティッチ、プー、アリエル、ラプンツェル)

8月 発売予定

本体サイズ:全高約70~80mm

対象年齢:15歳以上

取扱い場所:日本国内のホビーショップ、ファンシーショップ、ネットショップ他/アジアの国と地域

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654876

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.