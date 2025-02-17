AI¤â¥²¡¼¥à¤â°µÅÝÅª¡ª¡¡ºÇ¿·¤Î¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡×¡ÚÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Û
Ëè½µ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Û¥Ó¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥Õ¥ï¤Ã¤È¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£º£½µ¤ÏºÇ¿·¤ÎSIM¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏGalaxy S¥·¥ê¡¼¥º¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä¾ÈÎ¤äÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëSIM¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃ¼Ëö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤âÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤ªÃÍÃÊÅª¤ËÍ¥½¨¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Í×ÃíÌÜ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖGalaxy S25¡Ê256GB¡Ë¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃ¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·ÀÌó¤«¤é13¥õ·îÌÜ¤Ëµ¡¼ïÊÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤Áí³Û¤¬2Ëü2036±ß¡£ºÇ¿·¤ÎAI¥¹¥Þ¥Û¤¬¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ª¥È¥¯°Æ·ï¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡úºÇ¶¯¤ÎAI¥¹¥Þ¥Û¡ª
Galaxy S25 Ultra¡¡
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿19Ëü9800±ß¡Ê256GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é¡¿2·î14ÆüÈ¯Çä
6.9¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤òÅëºÜ¤·¤Æ½ÅÎÌ¤ÏÌó218g¡¢¸ü¤µ8.2Ð¤È¤¤¤¦Ä¶Çö¥Ü¥Ç¥£¤ò¼Â¸½¡£ÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖS¥Ú¥ó¡×¤Ç¤Î²÷Å¬¤Ê¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£
¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¡ÖGalaxy AI¡×¤äGoogle¤ÎAI¡ÖGemini¡×¤òµ¯Æ°¤·¡¢²»À¼¤Î»Ø¼¨¤ÇÆ°²è¤ä²èÁü¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÊÔ½¸¡¦À¸À®¡¢ËÝÌõ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¤â¼ê·Ú¤ËAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£5000Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡¢AI¤Ë¤è¤ëºÇÂç100ÇÜ¤ÎË¾±óµ¡Ç½¤Ê¤É¥«¥á¥éÀÇ½¤â½¼¼Â¤ÎºÇ¶¯Android¡ª
¡úÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éSIM¥Õ¥ê¡¼ÈÇ¤âÅÐ¾ì¡ª
Galaxy S25¡¡
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿12Ëü9000±ß¡Ê256GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é¡¿2·î14ÆüÈ¯Çä
Galaxy S25 Ultra¤ÈÆ±Åù¤ÎAIµ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢6.2¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ½ÅÎÌÌó162g¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£¥«¥á¥éÀÇ½¤Ï¹³Ñ¤¬5000Ëü²èÁÇ¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥«¥á¥é¤ÈÄ¶¹³Ñ¤¬1200Ëü²èÁÇ¡£Ë¾±ó¤Ï¸÷³Ø3ÇÜ¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ÇºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÆ°²è»ëÄ°¤ÇºÇÂç29»þ´ÖºÆÀ¸¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÇ½¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡úÄ¹»þ´Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ª
REDMAGIC 10 Pro¡¡
Fastlane Japan¡¿12Ëü2800±ß¡Ê12GB+256GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤«¤é
Ìó6.9¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï²òÁüÅÙ1.5K¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï144Hz¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï7050mAh¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖICE-XÉ÷ÎäÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤¬¹Ô¤Ê¤¨¡¢ËÜÂÎ¤ÎÈ¯Ç®¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤âÄã¸º¡£¿Íµ¤¤Î3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡ª
¡úAI¥«¥á¥é¤¬ÊØÍø¤¹¤®¡ª
OPPO Find X8¡¡
¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿13Ëü9800±ß
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¡ÖHasselblad¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ü¥±´¶¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ªÇ¤¤»¤Ç»£±Æ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËAIµ¡Ç½¤ÇÈ¿¼Í¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÂ¨ºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Ìó6.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ëËÜÂÎ¤ÏËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤âÍ¥½¨¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¾°æÍµÂÀ