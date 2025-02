BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では2月14日より、「一番くじ すみっコぐらし 〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」を順次発売する。「一番くじ すみっコぐらし 〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」同商品は、"チョコレート"をテーマにした「すみっコぐらし」の一番くじ。A賞は「チョコレートファウンテン」、B賞はチョコレートのベストをまとった「とかげぬいぐるみ」、C賞はチョコレートを持った「ぬいぐるみマスコット」となっている。

そのほかには、フィギュアチャームやテーブルウェア、ハンドタオルなどが当たる。また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞に「しろくまぬいぐるみ」を用意しているほか、ダブルチャンスキャンペーンも実施する。価格は1回730円。ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、イトーヨーカドー店舗、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどにて取り扱う。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.