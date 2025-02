【モデルプレス=2025/02/17】STARSHIPエンターテインメントから3月24日、5人組ガールズグループ・KiiiKiii(キキ)がデビューすることがわかった。2月16日、MVとともにメンバー5人が初公開された。同グループは、STARSHIPエンターテインメントが2021年12月のIVE(アイヴ)デビュー以来、約4年ぶりに輩出するガールズグループ。2月10日には、各種SNSが開設され、グループやメンバーなどの詳細は明らかになっていなかったものの、メンバー5人を暗示させる画像やコンテンツの数々で期待を高めていた。

KiiiKiii ?? 'I DO ME' MV



? https://t.co/gUPM0JvJ5M



'I DO ME' Track Release

? 2025.02.24 MON 6PM (KST)



The 1st EP [UNCUT GEM] Album Release

? 2025.03.24 MON #KiiiKiii #?? pic.twitter.com/99fm8bPfsC