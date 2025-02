■「まだ夢のようですが…」5人揃ったTOMORROW X TOGETHER

【写真】スタイルよすぎ!黒髪&ブラックスーツの爆イケTOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)が、2月15日に韓国で開催された音楽授賞式『Hanteo Music Awards 2024』にて、久々に完全体でパフォーマンスを披露し、話題を集めた。

SOOBIN(スビン)が2024年11月下旬より活動を休止し、グループ全体としても2025年初頭から長期休暇に入っていたTOMORROW X TOGETHER。『Hanteo Music Awards 2024』では大賞となる「Artist of the Year」をはじめ、「Global Artist in North America」「Top Touring Artist」「Grand Prize - Best Performance」を受賞。またYEONJUN(ヨンジュン)がソロで「Global Artist in Oceania」に輝き、計5冠に輝いている。

X(旧Twitter)では5人の集合ショットが公開され、スビンが手にしたカメラに向かって、5人が笑顔でポーズを決めた。キャプションでは「まだ夢のようですが…2025年度、TOMORROW X TOGETHERはMOA(ファンネーム)の皆さんと一緒に頑張ります! ベストパフォーマンス賞にふさわしい素敵なステージをたくさんお見せします!」と喜びを伝えている。

BEOMGYU(ボムギュ)とTAEHYUN(テヒョン)は、ソロショットもアップ。ボムギュは「久しぶりの完全体ステージで、より心強くて幸せでした」、テヒョンは「5人での久しぶりのステージだったので、私たちももっと楽しかったです」と、5人でステージに立てた喜びを綴った。

■爆イケすぎる!ブラックスーツのTXT

またTOMORROW X TOGETHERは授賞式のレッドカーペットに、美しさと凛々しさが際立つブラックスーツ姿かつ全員黒髪で登場。スビンはロング丈でアクセントを加えた。

SNSでは「黒衣装×黒髪でイケ散らかし半端ない」「ビジュ最強すぎてどうしよう」「黒髪トゥバちゃん素敵」「5人のパフォーマンス観て涙」「オールブラックかっこよすぎ」「5人揃った姿やっぱりかっこいいね」「毎回イケメンすぎてびっくりする」「5人揃ってるの嬉しい」と反響を集めている。